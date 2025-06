Söflingen dreht die Partie spät Verlinkte Inhalte KL A2 Donau/Iller Söflingen F.Ballendorf

In einem temporeichen und umkämpften Spiel unterlag unsere Mannschaft am Ende knapp mit 5:4 beim TSG Söflingen. Dabei sah es nach einer fulminanten Aufholjagd zunächst gut aus. Bereits in der 5. Minute der erste Schock, Söflingen ging mit 1:0 in Führung. Nach einer Großchance für Florian, die der gegnerische Torwart parierte, folgte in der 16. Minute der zweite Treffer für Söflingen. Ein Konter nach einem ungenauen Pass auf Felix führte zum 2:0 – ein platzierter Schuss ins lange Eck ließ Robin keine Chance.

In der 20. Minute hatte Jonas Staudenmayer die Gelegenheit zum Anschlusstreffer, legte sich den Ball aber zu weit vor. Kurz darauf sah ein Söflinger Spieler die Gelbe Karte, nach einem Foul an Jonas Staudenmayer. In der 27. Minute fiel dann der verdiente Anschlusstreffer: Robin schlug einen langen Ball auf Jonas Seeger, der passte ins Zentrum zu Louis, dieser steckte auf Jonas Staudenmayer durch – 1:2! Nur sechs Minuten später war es wieder Louis, der einen schönen Steckpass von Florian nutzte und eiskalt ins kurze Eck zum 2:2-Ausgleich einschob. In der 36. Minute folgte sogar die Führung: Louis spielte Jonas Staudenmayer, der überlegt zum 2:3 vollendete.