Söcking/Starnberg weiter punktlos ‒ Höhenrain und Pöcking verlieren

Mit einer gewissen Prise Galgenhumor kommentierte SGSS-Co-Trainer Sascha Grießhammer die vierte Saisonniederlage seiner Mannschaft am Sonntag: „Wir haben uns gesteigert. Heute waren sogar zwei 50-Jährige im Kader.“ Die Starnberger kämpfen seit Saisonbeginn mit großer Personalnot, Punkte stehen weiterhin keine zu Buche. „Wir sprechen hier über eine ganz andere Mannschaft als noch in der Vorbereitung. Es ist im Moment wie verhext. Aber ich bin guter Dinge, dass wir unten rauskommen“, so Grießhammer. Gegen Hungerbach geriet die Spielgemeinschaft schon nach fünf Minuten in Rückstand. Ein Strafstoßtor von Kapitän Neo Grießhammer sorgte für den Ausgleich, ehe die Starnberger vor der Pause selbst einen unnötigen Foulelfmeter und damit das 1:2 verursachten. Bei zwei Lattentreffern waren die Hausherren anschließend auch noch vom Pech verfolgt. Dennoch bewies die SGSS nach dem Seitenwechsel weiterhin großen Willen, die „spielerische Substanz“ (Grießhammer) ging der Rumpftruppe aber naturgemäß ab. So entschied Hungerbach die Partie mit dem 3:1 in der Schlussminute.

„Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten“ sah Christian Sedlmeier, Cheftrainer von Höhenrains Fußballern, bei der 1:2-Heimniederlage seiner Mannschaft gegen die SG Antdorf/Iffeldorf am Sonntag. Im ersten Durchgang ließ sich der FSV nahezu überrennen – die Gäste führten zur Pause folglich hochverdient mit 2:0. „Antdorf war ballsicherer, handlungsschneller und hat generell ein hohes Tempo vorgelegt“, resümierte der Übungsleiter. In der Kabine nahm Sedlmeier dann einige Umstellungen vor, welche zu Beginn des zweiten Spielabschnitts schnell fruchteten. Luis Ammann verkürzte in der 54. Spielminute auf 1:2. Anschließend hatten die Hausherren mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß, doch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte. Somit bleibt der FSV Höhenrain weiterhin sieglos und steckt mit zwei Punkten nach vier Spielen im Tabellenkeller der Kreisklasse 3 fest. Sedlmeier: „Wir müssen die Trainingsleistung einfach konstant auf den Platz bringen und uns für unseren Einsatz belohnen.“

TSV Benediktbeuern – SC Pöcking-P. ⇥3:1 (2:1) Tore: 0:1 Link (24.), 1:1 Poschenrieder (34.), 2:1 Oettl (36.), 3:1 Teufel (60.)

Die Personalsituation beim SC Pöcking-Possenhofen ist im Moment alles andere als entspannt. Aufgrund zahlreicher Urlauber sowie einer Hochzeit haben sich die Pöckinger dazu entschieden, die Spiele an den kommenden beiden Wochenenden zu verlegen. An diesem Sonntag waren sie noch einmal im Einsatz, mussten sich mit einem sehr jungen Team aber beim TSV Benediktbeuern mit 1:3 geschlagen geben. „Wir hatten vier A-Jugendliche dabei, die ihre Sache sehr gut gemacht haben. Allerdings hat man uns ein bisschen angemerkt, dass wir nicht eingespielt waren“, sagte SCPP-Trainer Daniel Flath. Im ersten Durchgang schoss Clemens Link, zusammen mit Lukas Wannenwetsch der einzige erfahrene Akteur im Kader, die Gäste nach einem schnell ausgeführten Freistoß in Führung. „Das 1:0 war zwar etwas glücklich, aber wir haben es uns erarbeitet. Danach sind wir allerdings total aus dem Tritt geraten“, so Flath. Noch vor der Halbzeitpause drehte Benediktbeuern das Spiel mit einem Doppelschlag, nach gut einer Stunde folgte der dritte Treffer, und der SCPP fand nicht mehr zurück ins Spiel.

TSV Feldafing – SV Eurasburg-B.⇥3:1 (1:1) Tore: 0:1 Seelbach (4.), 1:1 Hofmann (23.), 2:1 L. Mergner (50.), 3:1 Schwintek (65.) – Zeitstrafe: L. Nocker/Eurasburg (35./Meckern)

„In den letzten Wochen, als wir auf dem Zahnfleisch gegangen sind, ist die Mannschaft noch enger zusammengerückt“, sagt Feldafings Trainer Jürgen Mergner. Den schlimmsten Teil des Personalengpasses haben die Fußballer vom Starzenbach mittlerweile überwunden. Trotzdem fehlten beim 3:1-Heimerfolg über den SV Eurasburg-Beuerberg noch immer wichtige Leistungsträger, unter anderem der verletzte Top-Torjäger Jakob Dreesen. Bereits nach vier Minuten geriet Feldafing durch einen direkten Freistoß in Rückstand, wenig später hätte Eurasburg sogar noch erhöhen können. „Obwohl wir nicht gut reingekommen sind, haben die Jungs wieder eine überragende Mentalität gezeigt“, resümierte Mergner. Die Gastgeber bissen sich in die Partie und glichen vor der Pause durch Mathis Hofmann zum 1:1 aus. Im zweiten Spielabschnitt war die Mergner-Elf dann klar überlegen und siegte am Ende verdient. Zunächst schlug ein abgefälschter Schuss von Lukas Mergner zum 2:1 ein, dann sorgte Kai Schwintek nach einem Konter für die Vorentscheidung.