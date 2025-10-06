 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Der SuS Kaiserau musste im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag hinnehmen.
Der SuS Kaiserau musste im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag hinnehmen. – Foto: Joachim Josephs

Sodingen verspielt Zwei-Tore-Führung – Hassel gewinnt Kellerduell klar

Der 9. Spieltag der Landesliga Staffel 3 im Überblick.

Tabellenwechsel im Ruhrgebiet: Der FC Roj Dortmund hat am 9. Spieltag Federn gelassen und kam im Stadtduell gegen den TuS Eichlinghofen nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Mateus Ayala Cardoniz hatte beim Comeback nach seiner fünfwöchigen Rotsperre nach 21 Minuten für die Führung des Titelkandidaten gesorgt. Eichlinghofen konnte den Spielstand zwar drehen, die 2:1-Führung aber nicht mit in die Pause nehmen, da Pjer Radojcic kurz vor dem Pfiff zum Ausgleich und damit auch den Endstand traf.

Dadurch rutscht Roj vorerst auf Platz drei ab. Neuer Spitzenreiter ist der FC Marl, der daheim gegen den TuS Harpen einen glanzlosen 2:0-Sieg feierte. Nur einen Zähler dahinter, punktgleich mit Roj, lauert weiterhin der SV Wanne 11, der ein emotionales Derby, mit je einem Platzverweis pro Team, gegen den BV Herne-Süd mit 3:1 für sich entscheiden konnte. "Heute haben wir ein richtig starkes Derby gesehen, leider hat am Ende nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Wir haben uns für unsere Leistung nicht belohnt, aber man hat deutlich gesehen, dass wir uns in dieser Liga vor keiner Mannschaft verstecken müssen. Ich kann meiner Mannschaft heute nur ein großes Kompliment machen – Einsatz, Wille, Leidenschaft und Zusammenhalt haben absolut gestimmt", so Herne-Süds Trainer Dennis Hasecke.

Dreifach gepunktet haben die Aufsteiger VfL Kamen und FC Altenbochum. Die Kamener hatten mit dem SV Brackel keine Probleme und schossen die Gäste mit 4:0 aus dem eigenen Stadion. Der VfL ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Altenbochum konnte nach vier sieglosen Spielen in Serie wieder auf die Siegerstraße einbiegen und nach 1:1-Pausenstand bei Kellerkind Hombrucher SV noch einen 5:1-Kantersieg einfahren.

Düsterer wird es immer mehr für Schlusslicht SuS Kaiserau. Das wegweisende Kellerduell bei YEG Hassel endete für die Schwarz-Gelben in einem Desaster. Nicht nur kassierte Kaiserau in Gelsenkirchen eine krachende 2:7-Klatsche, gleich drei Spieler mussten in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden und zu allem Überfluss handelten sich auch noch zwei Spieler einen Platzverweis ein. Für Hassel dürfte der zweite Saisonsieg vorerst für bessere Stimmung sorgen, mit einem Sieg in Eichlinghofen könnte man kommenden Sonntag wieder über den Strich springen und die SF Wanne-Eickel verdrängen, die gegen den SV Sodingen einen Punkt retteten. Die Knappmann-Elf hatte mit 2:0 geführt, doch die Sportfreunde kämpften sich in die Partie zurück und erzielten in Unterzahl in der 89. Minute den Ausgleich.

Den Spieltag komplettierte der deutliche 5:0-Auswärtssieg des Königsborner SV beim TuS Hannibal.

Der nächste Spieltag in der Vorschau:

10. Spieltag
So., 12.10.25 15:00 Uhr SuS Kaiserau - BV Herne-Süd
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Wanne 11 - SF Wanne-Eickel
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Harpen - Hombrucher SV
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Altenbochum - FC Roj Dortmund
So., 12.10.25 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - YEG Hassel
So., 12.10.25 15:15 Uhr SV Brackel 06 - FC Marl
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Sodingen - TuS Hannibal
So., 12.10.25 15:30 Uhr Königsborner SV - VfL Kamen

Die Ergebnisse des 9. Spieltags im Überblick:

