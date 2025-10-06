Sodingen verspielt Zwei-Tore-Führung – Hassel gewinnt Kellerduell klar

Der SuS Kaiserau musste im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag hinnehmen. – Foto: Joachim Josephs

Tabellenwechsel im Ruhrgebiet: Der FC Roj Dortmund hat am 9. Spieltag Federn gelassen und kam im Stadtduell gegen den TuS Eichlinghofen nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Mateus Ayala Cardoniz hatte beim Comeback nach seiner fünfwöchigen Rotsperre nach 21 Minuten für die Führung des Titelkandidaten gesorgt. Eichlinghofen konnte den Spielstand zwar drehen, die 2:1-Führung aber nicht mit in die Pause nehmen, da Pjer Radojcic kurz vor dem Pfiff zum Ausgleich und damit auch den Endstand traf.

Dadurch rutscht Roj vorerst auf Platz drei ab. Neuer Spitzenreiter ist der FC Marl, der daheim gegen den TuS Harpen einen glanzlosen 2:0-Sieg feierte. Nur einen Zähler dahinter, punktgleich mit Roj, lauert weiterhin der SV Wanne 11, der ein emotionales Derby, mit je einem Platzverweis pro Team, gegen den BV Herne-Süd mit 3:1 für sich entscheiden konnte. "Heute haben wir ein richtig starkes Derby gesehen, leider hat am Ende nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Wir haben uns für unsere Leistung nicht belohnt, aber man hat deutlich gesehen, dass wir uns in dieser Liga vor keiner Mannschaft verstecken müssen. Ich kann meiner Mannschaft heute nur ein großes Kompliment machen – Einsatz, Wille, Leidenschaft und Zusammenhalt haben absolut gestimmt", so Herne-Süds Trainer Dennis Hasecke. Dreifach gepunktet haben die Aufsteiger VfL Kamen und FC Altenbochum. Die Kamener hatten mit dem SV Brackel keine Probleme und schossen die Gäste mit 4:0 aus dem eigenen Stadion. Der VfL ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Altenbochum konnte nach vier sieglosen Spielen in Serie wieder auf die Siegerstraße einbiegen und nach 1:1-Pausenstand bei Kellerkind Hombrucher SV noch einen 5:1-Kantersieg einfahren.