– Foto: TSV Neuhengstett

Der TSV Neuhengstett hat sich die Krone in der Kreisliga B2 Nordschwarzwald aufgesetzt. Mit 80 Punkten verwies das Team den ebenfalls ungeschlagenen Rivalen Spvgg Bad Teinach-Zavelstein auf den zweiten Platz und macht damit den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt. Spielertrainer Wayne Reich blickt auf den Erfolg, den Teamgeist, die personellen Veränderungen sowie die anstehende Abschlussfahrt zurück.

Die Saison ist beendet, und die Zahlen dokumentieren eine Ausnahmesaison des Meisters. Der TSV Neuhengstett blieb in allen 28 Begegnungen ungeschlagen, feierte 26 Siege bei zwei Unentschieden und erarbeitete sich ein überragendes Torverhältnis von 139:13.

Bis zum Schluss blieb das Meisterrennen dennoch ein echter Nervenkrimi, da auch der Zweitplatzierte, die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein, mit 25 Siegen, drei Remis und null Niederlagen bei 131:27 Toren und 78 Punkten eine starke Runde spielte. Am Ende gaben zwei Zähler den Ausschlag zugunsten des TSV, der damit sein Aufstiegsrecht für die Kreisliga A wahrnehmen wird.

Großer Dank an das engagierte Umfeld im Verein

Der Jubel nach dem Erreichen des Titels war riesig, und die Feierlichkeiten spiegelten den Stolz auf das Erreichte wider. Dank einer akribischen Vorbereitung im Hintergrund konnten die Aufstiegshelden den Moment in vollen Zügen genießen. Spielertrainer Wayne Reich schildert gegenüber FuPa die ausgelassene Stimmung nach dem Triumph: „Wir haben ausgiebig gefeiert. Es war schon im Vorfeld dank der vielen engagierten Leute im Verein einiges organisiert und aufgebaut, sodass wir es ordentlich krachen lassen konnten.“

Vom angepeilten Aufstieg zum Traum der Doppelmeisterschaft

Dass die Spielzeit in einer derartigen Dominanz und ohne eine Niederlage verlaufen würde, übertraf selbst die kühnsten Erwartungen. Vor dem ersten Anpfiff war die Marschroute zwar ambitioniert, wurde im Verlauf der Monate aber noch einmal angepasst. „Nein, damit gerechnet hatte ich nicht. Es war ja auch bis zuletzt spannend. Das sportliche Ziel vor der Saison war der Aufstieg mit der ersten Mannschaft. Nach der Hinrunde haben wir als Ziel dann die Doppelmeisterschaft ausgerufen“, erklärt Wayne Reich mit Blick auf die Entwicklung.

Der außergewöhnliche Zusammenhalt als Schlüssel zum Erfolg

Den entscheidenden Ausschlag für den Meistertitel sieht der Coach vor allem im internen Gefüge und der mentalen Stärke des gesamten Vereins. Das unerschütterliche Kollektiv trug die Mannschaft durch die engen Phasen der Saison. Wayne Reich betont nachdrücklich: „Der ausschlaggebende Punkt war definitiv der Zusammenhalt im gesamten Team und dem Verein. Wir haben alle an einem Strang gezogen und uns gegenseitig unterstützt.“

Die perfekte Symbiose aus Kampfgeist und Technik

Die charakterliche Stärke des Teams zeigte sich nicht nur in der Kabine, sondern übertrug sich direkt auf die taktische und spielerische Umsetzung auf dem Platz. Die Mischung aus Leidenschaft und fußballerischer Finesse machte das Team letztlich unschlagbar. „Wir sind eine Truppe, die menschlich hervorragend zusammenpasst und füreinander einsteht, egal ob auf oder neben dem Platz. Außerdem können wir sowohl gemeinsam auf dem Feld kämpfen als auch technisch guten Fußball spielen“, beschreibt der Spielertrainer die Stärken.

Der wohlverdiente Lohn auf der spanischen Urlaubsinsel

Nach den kräftezehrenden Monaten der Saison steht für die Spieler nun die Belohnung abseits des grünen Rasens an. Die Planungen für den gemeinsamen Saisonausklang stehen fest, und das Team zieht es in den Süden. Auf die Frage nach einer geplanten Abschlussfahrt antwortet Wayne Reich voller Vorfreude: „Ja, es geht auf die Insel nach Malle.“

Ein unmissverständliches Bekenntnis zur höheren Spielklasse

Zweifel an dem nächsten sportlichen Schritt und dem Antreten in der Kreisliga A gab es beim Spielertrainer zu keinem Zeitpunkt, die Vorfreude auf das neue Niveau überwiegt jegliche Bedenken. Auf die entsprechende Nachfrage findet Wayne Reich eine kurze und absolut klare Antwort: „Das werden wir auf jeden Fall.“

Vielversprechende Neuzugänge für die kommende Spielzeit

Hinter den Kulissen laufen die Weichenstellungen für die Zukunft bereits auf Hochtouren, um den Kader gezielt zu verstärken. Der Verein kann bereits erste wichtige Personalien vermelden. „Wir konnten einen talentierten und menschlich tollen Torwart, Bastian Geiger, für uns gewinnen, das freut uns sehr. Außerdem freuen wir uns sehr auf Yanik Flad und Marco Schmid, die zu uns wechseln und perfekt zu uns passen. Ansonsten gibt es noch den einen oder anderen Kandidaten, mit dem wir in Kontakt stehen, aber noch keine fixe Zusage haben“, gibt der Trainer einen Einblick.

Wichtige Rückkehrer sorgen für personelle Kontinuität

Neben den externen Verstärkungen darf sich der Trainer auch auf interne Zugänge freuen, die der Mannschaft zusätzliche Tiefe verleihen werden, während die Struktur des Erfolgskaders ansonsten erhalten bleibt. Wayne Reich führt aus: „Verletzte Spieler und welche, die für längere Zeit ihren Wohnort verlagert haben, kehren auch wieder zurück und werden uns spürbar verstärken. Ansonsten geht keiner von Bord.“

Ein emotionaler Abschied in den wohlverdienten Ruhestand

Trotz der großen Kontinuität muss der TSV Neuhengstett einen schmerzhaften Verlust verkraften, da ein Leistungsträger seine aktive Karriere beendet. Der Abschied erfolgt mit großem Respekt vor den gezeigten Leistungen. „In den Fußballruhestand mussten wir Philipp Knöddler verabschieden. Der hat sich das aber durch seinen unglaublichen Einsatz auf dem Feld mehr als verdient“, würdigt der Spielertrainer den scheidenden Akteur.

Realistische Zielsetzungen für das anstehende Jahr

Mit dem Aufstieg in die Saison 2026/2027 verändern sich die Prioritäten für den Verein. Während das primäre Augenmerk auf dem Klassenerhalt der ersten Vertretung liegt, soll auch das zweite Team den erfolgreichen Weg fortsetzen. Wayne Reich skizziert die kommenden Ziele realistisch: „Das primäre Ziel mit der ersten Mannschaft ist es, die Klasse zu halten und uns so gut wie möglich in der Liga zu präsentieren. Mit der zweiten Mannschaft wollen wir an die tolle Saison anknüpfen und mal schauen, was dann so geht.“