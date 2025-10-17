soccer-zone: Die Vernetzungsplattform für Fußballer, Trainer & Vereine Auf der Suche nach Spielern, Trainern oder einem neuen Verein? +++ Jetzt bei der innovativen Scouting-Plattform-App soccer-zone anmelden und ein gemeinsames Match abschließen!

Bist du als Spieler unzufrieden in deinem Verein und suchst nach einer neuen Herausforderung? Willst du als Trainer oder sportlicher Leiter den Markt sondieren und herausfinden, welche Vereine für dich interessant sind? Oder suchst du als Vereinsfunktionär nach neuen Spielern oder Trainern für das nächste Transferfenster? Dann melde dich jetzt in der soccer-zone-App an und vernetze dich direkt mit Spielern, Trainern und Vereinen aus Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei!

🔥 Neu im Oktober: 30 Tage kostenlos testen!

Im gesamten Oktober können alle Vereine die App 30 Tage lang kostenlos testen und sich selbst von den Vorteilen der Plattform überzeugen – ohne Risiko und mit vollem Zugriff auf alle Funktionen.





💥 Exklusiv für FuPa-Leser: 100 € Rabatt!

Mit dem Rabattcode „FuPa“ erhalten alle Vereine im Oktober 100 € Rabatt auf das Jahresabo der soccer-zone-App. Und das Beste: Der Rabattcode ist mit den 30 kostenlosen Testtagen kombinierbar!





✅ Vorteile der soccer-zone-App