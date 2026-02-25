Soccer Cup 26

lasst die Bälle rollen und kämpft um den Titel beim Soccer-Cup am Samstag, den 06. Juni 2026, im Franz-Xaver-Troiber-Stadion in Hofkirchen!

Meldet euch jetzt mit eurer Freizeitmannschaft, Firmenmannschaft oder einfach als wild zusammengewürfelter Haufen bei uns an.

Das Kleinfeld-Turnier des SV Hofkirchen wird mittlerweile zum vierten Mal ausgetragen. Wie auch in den letzten Jahren werden teilweise hochkarätig besetzte Teams erwartet, die um den Wanderpokal und die dazugehörigen 150 Liter Freibier spielen. Die Teilnehmerzahl ist – wie in den letzten Jahren auch – auf 24 Mannschaften begrenzt. Die Teamstärke ist auf mindestens 6 Spieler angesetzt, in der Breite des Kaders sind euch keine Grenzen gesetzt.