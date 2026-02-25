Soccer Cup 26

Liebe Fußballfreunde, Freizeitkicker und Hobbymannschaften,
lasst die Bälle rollen und kämpft um den Titel beim Soccer-Cup am Samstag, den 06. Juni 2026, im Franz-Xaver-Troiber-Stadion in Hofkirchen!
Meldet euch jetzt mit eurer Freizeitmannschaft, Firmenmannschaft oder einfach als wild zusammengewürfelter Haufen bei uns an.
Das Kleinfeld-Turnier des SV Hofkirchen wird mittlerweile zum vierten Mal ausgetragen. Wie auch in den letzten Jahren werden teilweise hochkarätig besetzte Teams erwartet, die um den Wanderpokal und die dazugehörigen 150 Liter Freibier spielen. Die Teilnehmerzahl ist – wie in den letzten Jahren auch – auf 24 Mannschaften begrenzt. Die Teamstärke ist auf mindestens 6 Spieler angesetzt, in der Breite des Kaders sind euch keine Grenzen gesetzt.
Im letzten Jahr hat die Truppe vom „FC Iliria“, die überwiegend aus Kickern des heimischen SV Hofkirchen und des FC Passau bestand, überzeugt und den Sieg eingefahren. Zu den letztjährigen Gewinnern zählen außerdem „Flaschenbier United“, eine damals gemischte Truppe des FC Künzing und Umgebung, sowie „Neben Mailand“ – unter anderem Kicker vom benachbarten FC Vilshofen.
Die wichtigsten Fakten nochmal im Überblick:
Wann: 06.06.2026
Wo: Franz-Xaver-Troiber-Stadion, SV Hofkirchen
Turnierstart: 11:00 Uhr
Mindestens 5 Feldspieler + Torwart
Startgebühr: 40 Euro pro Team
Preise:
Platz: 150 Liter Freibier + Wanderpokal
Platz: 60 Liter Freibier
Platz: 30 Liter Freibier
Sonderpreise:
Bester Torschütze
Goasmaß-Champion
Schnappt euch eure Freunde und Kollegen, bildet euer Team, bringt eure besten Skills mit und zeigt, wer der wahre Fußballkönig auf dem Platz ist!
Schnell sein lohnt sich – die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldung unter: 0171 / 7077761
Auf eure Teilnahme freut sich
SV Hofkirchen