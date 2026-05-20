„So wurde ich zum Sockentrainer“ Erich Jordens über sein erfolgreiches Leben als Fußballlehrer – Brachte WM-Helden beidfüßiges Schießen bei von Michael Brunsch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Dortmund-Fan Erich Jordens kann vieles erzählen, weil er so einiges als Trainer erlebte. Er ist dabei immer Mensch geblieben. – Foto: Michael Brunsch

Erich Jordens ist einer der wenigen Fußballlehrer, die es im Landkreis Stade gibt. Er war Profitrainer und hatte viele Kontakte, wie zum Beispiel zum viel zu früh verstorbenen deutschen Fußball-Nationalspieler und Weltmeister Andreas Brehme. Inzwischen ist Jordens 85 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, hat vier Enkelkinder und im Juni dieses Jahres ein großes Ereignis zu feiern.

Der gebürtige Hammaher lebte immer für den Fußball. Besonders die Laufbahn als Trainer sollte ihn sehr bekannt machen. Schon früh traf der gelernte Speditionskaufmann seine heutige Frau Karin, die ihn während seiner langen Trainertätigkeit immer unterstützte. „Ohne meine Frau wäre ich nie so erfolgreich geworden“, lobt er.

Er fing beim VfL Stade an, Fußball zu spielen, landete Mitte der 60er-Jahre bei Komet Blankenese, weil er dort bei der Bundeswehr stationiert war. Die Mannschaft spielte damals in der höchsten Hamburger Amateurliga. Später in der Hammaher Zeit als Spieler und Trainer zwischen 1967 und 1971 kamen die Kinder Kai, bekannt als Narrenkai, der als Hofnarr und Gaukler durch die Welt zieht, und Wiebke, seit 30 Jahren im Elbe Klinikum beschäftigt, zur Welt. Vier Enkelkinder sollten im Laufe der Jahre folgen.

Mit der Verpflichtung der Profimannschaft des FC Schalke 04 zu einem Freundschaftsspiel sollte das Kapitel MTV Hammah 1971 enden. Jordens erwirbt die Bundesligalizenz

Danach ging es weiter zu Eiche Warstade. „Wir wurden Meister und stiegen in die Bezirksliga auf“, so Jordens. Zwei Spielzeiten blieb Erich Jordens beim Club aus dem Landkreis Cuxhaven. Dem Kurzstudium an der deutschen Sporthochschule Köln unter der Leitung von Gero Bisanz, wo die Bundesligalizenz erworben wurde, folgte die Fußballlehrerausbildung, die ein Jahr dauerte. Hier hatte der aufstrebende Trainer Größen wie Hennes Weisweiler kennengelernt. „Ich glaube, Klaus-Dieter Pagels und ich sind die Einzigen im Landkreis Stade, die die Fußballlehrerausbildung machten“, sagt Jordens. Ganz genau wisse er das aber nicht.

Es folgten drei Jahre bei der TuS Güldenstern Stade, bei der der Fußballlehrer zum „Sockentrainer“ wurde. Wie wird man so etwas? Zur damaligen Zeit wurden, heute kaum noch vorstellbar, auch im Winter Fußballspiele ausgetragen. Zugeschneite oder vereiste Plätze waren da selten ein Hindernis. An diesem Tag war der Platz wieder schlecht bespielbar. Da kam Erich Jordens eine Idee. „Ich sagte zu meinen Spielern, sie sollen alle dicke Wintersocken mitbringen. Etwas verwundert taten sie das auch“, erzählt Jordens heute noch stolz. Diese zogen sie über die Fußballschuhe – und es funktionierte. Seine Spieler rutschten weniger als der damalige Gegner aus der Hamburg-Liga, und Stade gewann die Begegnung. Mit dieser Idee landete er sogar in der Bild-Zeitung. Schönste Zeit beginnt

Über den BSV Buxtehude, wo er zwei Jahre blieb, ging es weiter zu Eintracht Nordhorn. „Meine schönste Zeit. Wir spielten in der 3. Liga.“ Der Name Erich Jordens wurde immer bekannter. In der Saison 1980/81 trainierte der leidenschaftliche Dortmund-Fan den 1. FC Saarbrücken in der 2. Bundesliga, ehe er als Interimstrainer beim VfB Lübeck in der 3. Liga anheuerte. Zu diesen beiden Stationen folgen später interessante Geschichten.

Es gab auch mal ein Angebot aus der isländischen Profiliga, der heutigen „Besta deild karla“. „Das lehnte ich ab, weil das nur auf ein Jahr begrenzt sein sollte. Ich wollte aber gerne langfristig anheuern.“

In diesem Jahr ist Erich Jordens 60 Jahre mit seiner Karin verheiratet. – Foto: Privat

Türkische Liga im Gespräch Dann wollte ihn ein Stader Geschäftsmann, ein Grieche, zu Galatasaray Istanbul vermitteln. Es gab intensive Gespräche, doch auch hier lehnte Erich Jordens ab. Bis heute gewann der Club 26 türkische Meisterschaften, ist 19-maliger Pokalsieger und somit einer der erfolgreichsten türkischen Vereine. Vielleicht wäre Erich Jordens dann richtig groß herausgekommen.

Um die Fußballlehrerlizenzen immer weiter aufrecht zu erhalten, ging es einmal im Jahr zum internationalen Trainerkongress „Bund Deutscher Fußball-Lehrer“, kurz BDFL genannt. Hier lernte Erich Jordens viele Fußballgrößen aus dem Profibereich kennen. „Auf Sylt machte ich mit Helmut Schön, Bundestrainer von 1964 bis 1978, Morgenspaziergänge, in Trier habe ich mit Dettmar Cramer gefrühstückt und mit Friedhelm „Timo“ Konietzka war ich in einem Hotelzimmer untergebracht“, so der 85-Jährige. Zur Erklärung: Schön führte die deutsche Nationalmannschaft zum EM-Titel 72 und WM-Titel 74, wurde „der Mann mit der Mütze“ genannt, Dettmar Cramer war unter anderem erfolgreicher Bundesliga-Trainer bei Bayern München, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt, trainierte das Nationalteam Saudi-Arabiens und Ägyptens. Timo Konietzka war unter anderem Trainer bei Bayer 05 Uerdingen, Borussia Dortmund und dem FC Zürich. Er schoss das erste Tor der Geschichte der Fußball-Bundesliga 1963, damals nach nur circa 58 Sekunden. Mit Berti Vogts auf dem Tisch getanzt „Ende der 60er-Jahre hatte ich bei der A-Lizenz in der Sportschule Hennef mit Berti Vogts auf dem Tisch getanzt“, fällt dem Borussia-Dortmund-Fan zwischendurch noch ein. Es gibt so viel zu erzählen.

Neben der Zeit bei Eintracht Nordhorn gehörten zweifelsohne die Stationen beim VfB Lübeck und dem 1. FC Saarbrücken zu den Höhepunkten in der langen Trainerkarriere des Erich Jordens. „In Lübeck-Travemünde traf ich Günter Netzer in einem Spielcasino. Wir unterhielten uns lange. Das war ein schöner Abend. Man kann sagen, da habe ich eine Nacht mit Günter Netzer verbracht“, sagte Jordens lachend. In Saarbrücken spielte er mit Jupp Derwall Tennis. Der führte die deutsche Nationalmannschaft als Trainer 1980 zum Europameistertitel und zwei Jahre später zur Vizeweltmeisterschaft. „Häuptling Silberlocke“ wurde er genannt. „Und ich habe ihn beim Tennis besiegt“, erzählt Erich Jordens voller Freude.

In den 70er-Jahren bekam der Fußballlehrer den Namen „Sockentrainer“. Diese Bezeichnung entstand aus einer interessanten Geschichte, die mit dem Winter zu tun hat. – Foto: Privat

Freundschaft zu Andreas Brehme Beim 1. FC Saarbrücken begann auch Weltmeister Andreas Brehme seine Profikarriere. „Ich entwickelte ein gutes Verhältnis zu ihm, bekam aber damals richtigen Ärger mit Manager Schmidt, weil ich mit Andi im Hotel Rodenhof, in dem wir damals untergebracht waren, auf die Kegelbahn gegangen bin.“ Es gehöre sich nicht, dass ein Trainer mit einem Spieler kegeln gehe. „Der hat mir richtig die Leviten gelesen, was gleichzusetzen war mit einer Gelben Karte. Wir verstanden uns einfach gut, ich kannte ihn schon aus seiner Zeit bei Barmbek-Uhlenhorst, weil ich dort Kontakt zu seinem Vater Bernd hatte. Später telefonierten wir zwei- oder dreimal im Jahr, gratulierten uns gegenseitig zu Geburtstagen.“

Kurz nach dem WM-Titel 1990 gratulierte Brehme damals Erich Jordens zum 50. Geburtstag. „Da kam dann von mir noch der Glückwunsch zum WM-Titel. Er erwähnte noch mal ausdrücklich, dass ich mit ihm immer wieder nach dem Training das beidseitige Schießen geübt habe und auch das Elfmeterschießen.“ Brehme hatte im WM-Finale das entscheidende Tor per Strafstoß erzielt, mit rechts, obwohl er eigentlich eher als Linksfuß galt. „Es ist schon sehr traurig, dass Andi plötzlich 2024 mit nur 64 Jahren gestorben ist“, sagt Erich Jordens.

Ende der 80er-Jahre wechselte der Fußballlehrer auf die andere Seite des Geschäftes. Er wurde Manager bei seinem VfL Stade, bei dem er die ganze Kindheit und Jugend Fußball gespielt hatte. Es war die große Zeit des VfL, der bis in die Oberliga, der damaligen 3. Liga, aufstieg. Weitere Trainerstationen waren der TSV Wiepenkathen, die Kreisauswahl Stade und die SG Lühe. Die sollte aber eines der größten Missverständnisse des Erich Jordens werden. Er übernahm die damalige Bezirksligamannschaft auf dem letzten Tabellenplatz, sprach davon, das Team in die Landesliga führen zu wollen, um dann nach nur wenigen Wochen einzusehen, dass dies zwecklos war, obwohl die SG gespickt war mit vielen ehemaligen hochkarätigen Kickern des VfL Stade und TuS Güldenstern Stade. „Das war vielleicht ein wenig voreilig, gebe ich zu“, sagt Jordens mit einem Grinsen, der noch viel mehr hätte erzählen können. Großes privates Ereignis Mit seiner Frau Karin führte der viele Jahre selbstständige Versicherungs- und Immobilienkaufmann mehrere Jahre zwei Sportgeschäfte, die sich auf den Tennissport spezialisierten. Seine Augen leuchten noch immer, wenn Karin den Raum betritt. Und im Juni dieses Jahres haben sie auch etwas Großes zu feiern, ihre Diamantene Hochzeit. „Auf 60 Jahre kann man schon stolz sein.“ Und das ist Erich, der seine Karin als „Rampensau“ der Musikband „Nordlichter“ bezeichnet, die regelmäßig in Alten- und Seniorenheimen auftritt. Dann kann ja im Sommer der große Tag ordentlich gefeiert werden.