So wollen Wetzlars „Kreisliga-Nullnummern“ punkten
Teaser KLA & KLB WETZLAR: +++ Vier Fußball-Teams sind in den Wetzlarer A- und B-Ligen noch ohne Zähler. Wir gehen mit den sportlich Verantwortlichen auf Ursachensuche und fragen, wie es besser werden kann +++
Wetzlar. Nach fünf Spieltagen stehen in Wetzlars Fußball-A- und B-Liga noch vier Mannschaften ohne jeden Punkt da. Eintracht Wetzlar, der TSV Blasbach, Blau-Weiß Wetzlar und die SG Oberbiel II kämpfen mit unterschiedlichen Problemen, sehen sich aber auch ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Diese Redaktion hat sich bei Trainern und Sportlichen Leitern der bisherigen „Nullnummern“ umgehört: Woher kommt die Punkteflaute? Welche Maßnahmen werden ergriffen? Und was macht Hoffnung, das eigene Punktekonto möglichst bald zu füllen?