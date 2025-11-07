So wollen die Sportfreunde Jüchens Festung knacken

Die aktuell form- und -leistungsstarke Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi steht allerdings vor einer äußerst hohen Auswärtshürde, denn der starke Aufsteiger ist auf dem heimischen Naturrasen ungeschlagen und kassierte hier erst vier Gegentreffer. Mit insgesamt neun Einschlägen, also durchschnittlich 0,75 Toren pro Spiel, hält die Truppe von VfL-Coach Daniel Klinger den defensiven Bestwert der fünften Liga. Andererseits traf der VfL lediglich 14-mal ins gegnerische Gehäuse und bildet somit die zweitschwächste Offensive.

Die Baumberger präsentierten sich zuletzt in beiden Bereichen bärenstark – mit 25 Einschüssen erzielten sie im Schnitt mehr als zwei Tore pro Spiel. Ein weiterer Unterschied: Die Hausherren starteten sensationell in die Saison und belegten nach dem sechsten Spieltag nach drei Siegen sowie drei Remis mit zwölf Punkten den zweiten Platz, damals einen Punkt hinter Tabellenführer Ratingen 04/19. Danach folgte ein kleines Zwischentief, sodass die Blau-Weiß-Roten mit nunmehr 17 Zählern auf den siebten Platz abrutschten.

Viele Verflechtungen

Die Sportfreunde dagegen starteten seitdem eine furiose Aufholjagd und kletterten mit 21 Punkten mittlerweile auf den dritten Rang – die eigenen Erwartungen wurden nach dem Holperstart bislang übertroffen. „Der starke Gegner ist daheim seit längerer Zeit eine Macht und verfügt über ein überragendes Team, das mit vielen erfahrenen Akteuren aus höheren Ligen verstärkt wurde. Mein Kollege hat eine sehr gute Einheit geformt“, analysiert Salah El Halimi den Kontrahenten, dessen Spieler aus früheren Duellen für den SFB-Chefcoach hinlänglich bekannt sind, etwa vom Stadtrivalen 1. FC Monheim (FCM): „Die Akteure wie Keeper Björn Nowicki, Tim Kosmala, Benjamin Schütz, Merveil Tekadiomona oder Tobias Lippold benötigten demzufolge keine lange Eingewöhnungszeit.“

Lippold, der zu Saisonbeginn vom FCM aus privaten Gründen nach Jüchen wechselte, bestritt 140 Oberliga-Einsätze für den SFB-Rivalen und war in zahlreichen Duellen, wie in der Vorsaison, ein wichtiger FCM-Faktor. Diesmal ist der 32-Jährige aufgrund eines Fersensporns außer Gefecht gesetzt und wird die mit Spannung erwartete Partie nur als Zuschauer verfolgen. Der Mittelfeldstratege weiß aber: „Wir stehen gut da, haben in jedem Spiel unsere Chancen, kennen unsere Stärken und werden uns auch gegen die spielstarken Baumberger nicht verstecken. Die Defensive ist unser Prunkstück – wir werden den Sportfreunden alles abverlangen.“ Lippold verweist auch auf die Heimstärke: „Wir sind saisonübergreifend in 23 Spielen ungeschlagen.“ Bemerkenswert: In der Vorwoche erreichten die Jüchener in doppelter Unterzahl ein hochverdientes 1:1 gegen den SC St. Tönis.

Gesperrte Spieler fehlen

Stürmer Glayne Wago sowie Tim Heubach werden gegen die SFB wegen ihrer Platzverweise nicht dabei sein. El Halimi fehlt in seinem bevorzugten und bewährten 4-2-3-1-System Abwehrchef Sertan Yigenoglu, der nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist. Der ehemalige Türkei-Profi absolvierte bisher alle 1080 Minuten in der Liga, sodass der SFB-Übungsleiter umstellen muss, aber betont: „Wir haben die Zugänge unserem System und unserer Statik nahezu perfekt angepasst – wir werden auch für Sertans Fehlen eine passende Lösung finden. Die Feinabstimmung in der Balance zwischen Defensive und Offensive, die Handlungsschnelligkeit sowie die Laufwege werden von Woche zu Woche besser.“

El Halimi hatte zuletzt einen abermals überragenden Ben Harneid gesehen und findet: „Er ist nach seiner Verletzung fast wieder in Bestform.“ Der Taktiker bleibt auch während der fünf Spiele bis zur Winterpause seiner Linie treu: „Wir wollen weiterhin unsere Punkte zum vorzeitigen Liga-Erhalt sammeln. Danach schauen wir weiter.“ Am späten Freitagabend steht fest, ob der Heimnimbus gehalten hat oder die SFB ihren dritten Auswärtssieg in Folge feiern konnten.