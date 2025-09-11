So wollen die Frauen des SV Bergfried die Klasse halten

Zum ersten Mal in der Klubgeschichte gehen die Frauen des SV Bergfried in dieser Saison der Mittelrheinliga an den Start. Und gleich zum Auftakt steht ein Highlight-Spiel für das Team von Trainer Sebastian Finster auf dem Plan. Ab 20 Uhr ist an diesem Freitag Regionalliga-Absteiger Alemannia Aachen zu Gast am Höfer Weg.

Der Start „Nach unserem grandiosen Aufstieg freuen wir uns ungemein auf die neue Saison – und natürlich auch darauf, sie gleich mit dem Highlight-Spiel gegen Alemannia Aachen eröffnen zu dürfen. Es ist eine großartige Möglichkeit, uns und den Verein auf dieser Bühne präsentieren zu können“, sagt Coach Finster. Er will den Fokus aber auf das Sportliche lenken. „Klar ist die offizielle Saisoneröffnung eine große Ehre und mit Alemannia Aachen kommt nicht nur ein Absteiger aus der Regionalliga, sondern gleich ein Verein mit viel Tradition, der dieses Spiel noch mal aufwertet. Für uns wird das aber eine Begegnung wie jede andere sein. Wir dürfen uns von dem Event und dem Gegner nicht ablenken lassen. Um etwas mitzunehmen, müssen wir alles auf dem Platz geben und auch über uns hinauswachsen. Aber das traue ich der Mannschaft durchaus zu“, sagt der Übungsleiter.