So wollen die Frauen des SV Bergfried die Klasse halten

Zum ersten Mal in der Klubgeschichte gehen die Frauen des SV Bergfried in dieser Saison der Mittelrheinliga an den Start. Und gleich zum Auftakt steht ein Highlight-Spiel für das Team von Trainer Sebastian Finster auf dem Plan. Ab 20 Uhr ist an diesem Freitag Regionalliga-Absteiger Alemannia Aachen zu Gast am Höfer Weg.
Der Start „Nach unserem grandiosen Aufstieg freuen wir uns ungemein auf die neue Saison – und natürlich auch darauf, sie gleich mit dem Highlight-Spiel gegen Alemannia Aachen eröffnen zu dürfen. Es ist eine großartige Möglichkeit, uns und den Verein auf dieser Bühne präsentieren zu können“, sagt Coach Finster. Er will den Fokus aber auf das Sportliche lenken. „Klar ist die offizielle Saisoneröffnung eine große Ehre und mit Alemannia Aachen kommt nicht nur ein Absteiger aus der Regionalliga, sondern gleich ein Verein mit viel Tradition, der dieses Spiel noch mal aufwertet. Für uns wird das aber eine Begegnung wie jede andere sein. Wir dürfen uns von dem Event und dem Gegner nicht ablenken lassen. Um etwas mitzunehmen, müssen wir alles auf dem Platz geben und auch über uns hinauswachsen. Aber das traue ich der Mannschaft durchaus zu“, sagt der Übungsleiter.
Die Perspektive Neun Wochen Sommervorbereitung sind vorbei und die Vorfreude könnte kaum größer sein. „Die Mädels sind heiß und froh, dass es endlich losgeht. Alle sind gespannt, wohin die Reise in dieser Saison geht – sportlich und auch persönlich. Für uns wird diese Spielzeit ein Lernprozess. Nach den ersten drei bis vier Partien werden wir genauer wissen, wo wir stehen und woran wir arbeiten müssen. Wir freuen uns auf diese Herausforderung und gehen sie mit großer Begeisterung an“, sagt Finster. Er sieht den Aufstieg auch als große Möglichkeit für den Gesamtverein. „Das ist eine Riesenchance, nicht nur für die Frauenabteilung. Wir möchten uns als Verein noch stärker etablieren, die Jugendförderung weiter ausbauen und langfristig die erste Mannschaft in der Mittelrheinliga festigen.“
Das Saisonziel Fußballlehrer Finster sieht seine Mannschaft auch personell gerüstet für das erste Jahr in der Mittelrheinliga. „Verstärkt haben wir uns durch vier Zugänge, allerdings konnten wir personell nicht durchgehend aus dem Vollen schöpfen. Einige Spielerinnen sind urlaubs- oder arbeitsbedingt erst spät eingestiegen, dazu kommt die Verletzung von Sarah Schneider. Trotzdem fühlen wir uns gut vorbereitet“, sagt er. Das Ziel ist derweil klar: der Klassenerhalt. Alles darüber käme für die Steinbüchelerinnen überraschend. „Die Liga ist mit Teams wie den Absteigern aus Aachen und DJK Südwest Köln, dazu ambitionierten Mannschaften wie Allner-Bödingen oder Jüngersdorf qualitativ stark besetzt. Im unteren Tabellenfeld wird es vermutlich sehr eng. Die Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt könnte erst spät in der Saison fallen“, betont der 42-Jährige. Man wolle den Gegnern das Leben schwermachen, sich nicht verstecken und mutigen Fußball zeigen. Ein Überraschungserfolg gegen Aachen würde da freilich noch einmal einen Schub fürs Selbstvertrauen geben.