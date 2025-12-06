So wollen die C-Junioren von 04/19 RWE ärgern

Rot-Weiss Essen ist nicht nur Tabellenführer, sondern das einzige ungeschlagene Team der Regionalliga West, Staffel 2. Mit 29 Toren hat RWE den besten Angriff und mit nur acht Gegentreffer gemeinsam mit der SG Unterrath die beste Abwehr. 28 Punkte konnten die Rot-Weißen aus den zehn Spielen einfahren, lediglich beim 2:2-Unentschieden bei der DJK TuS Hordel in Bochum konnte das Team aus Essen keine drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Eine Weihnachtsfeier wird es für die Ratinger direkt nach dem Spiel nicht geben, die folgt erst in der Woche danach. Dann geht es auf Wunsch der Mannschaft zum Beach Soccer nach Düsseldorf. Am 20. Dezember bestreiten die Ratinger ihr letztes Testspiel, am 10. Januar endet dann die kurze Pause. Anschließend bereitet Kampmann sein Team auf die am 21. Februar beginnende Rückrunde vor.