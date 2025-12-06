So wollen die C-Junioren von 04/19 RWE ärgern

Für die C-Junioren von Ratingen 04/19 steht am Samstagnachmittag das letzte Meisterschaftsspiel des Jahres 2025 in der Regionalliga West, Staffel 2, auf dem Programm. Die Mannschaft von Daniel Kampmann empfängt am Nikolaustag Tabellenführer Rot-Weiss Essen um 15 Uhr im Stadtwerke Sportpark am Götschenbeck in Ratingen.
Trainer Kampmann ist mit seiner Mannschaft und vor allem mit der Entwicklung der Jungs und des Spielerischen zufrieden. „Wir haben uns in den ersten zehn Partien nur zu selten belohnt“, findet der Coach. „Wir müssen unsere individuellen Fehler weiter minimieren und unsere Chancen effektiver zu eigenen Toren in den Spielen nutzen.“
So belegt Ratingen 04/19 nach zehn Spielen mit sieben Punkten den elften und somit vorletzten Tabellenplatz. Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund hat mit sechs Punkten aus neun Spielen die Rote Laterne des Schlusslichts inne. Der Wuppertaler SV (sieben Punkte), der FC Wegberg-Beeck (acht Punkte) und die DJK TuS Hordel (zehn Punkte) sind in Reichweite und haben ebenso viele Spiele wie die Kampmann-Truppe absolviert. Teams wie Viktoria Köln, die SG Unterrath (beide 13 Punkte) und der SC Fortuna Köln (16 Punkte) konnten sich etwas absetzen.
„Gegen Rot-Weiss Essen wollen wir mutig nach vorne spielen, und auch in dieser Partie werden wir versuchen zu punkten. Ich denke, dass Rot-Weiss Essen in der Defensive durchaus anfällig ist. Wenn es uns gelingt, Essen nicht spielen zu lassen und die Kreise der vier Topspieler einzuengen, kann uns dies gelingen. Wir wollen vor allem aber auch unser Spiel weiterentwickeln“, erklärt Kampmann.
Rot-Weiss Essen ist nicht nur Tabellenführer, sondern das einzige ungeschlagene Team der Regionalliga West, Staffel 2. Mit 29 Toren hat RWE den besten Angriff und mit nur acht Gegentreffer gemeinsam mit der SG Unterrath die beste Abwehr. 28 Punkte konnten die Rot-Weißen aus den zehn Spielen einfahren, lediglich beim 2:2-Unentschieden bei der DJK TuS Hordel in Bochum konnte das Team aus Essen keine drei Punkte mit nach Hause nehmen.
Eine Weihnachtsfeier wird es für die Ratinger direkt nach dem Spiel nicht geben, die folgt erst in der Woche danach. Dann geht es auf Wunsch der Mannschaft zum Beach Soccer nach Düsseldorf. Am 20. Dezember bestreiten die Ratinger ihr letztes Testspiel, am 10. Januar endet dann die kurze Pause. Anschließend bereitet Kampmann sein Team auf die am 21. Februar beginnende Rückrunde vor.