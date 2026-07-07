So wird die neue Saison in der Verbandsliga Süd

Wie in der Hessenliga sind auch eine Klasse tiefer am 12. August und am 9. September Wochenspieltage eingeplant. Allerdings nicht mit Hin- und Rückspiel, sondern normal in den Spielplan eingebettet. Absteigen werden maximal fünf Teams, die Richtzahl der Verbandsliga Süd bleibt bei 17 Teams. Ausgelost wurden bereits die Halbfinals der Relegation. Der Vertreter der Verbandsliga Süd tritt im Hinspiel beim Vizemeister der Gruppenliga Darmstadt an, während die Vizemeister der Gruppenligen Frankfurt West (Heimrecht im Hinspiel) und Ost den zweiten Finalisten ermitteln.

Die Eintrittspreise wurden von fünf auf sechs Euro angehoben. Ein überfälliger Schritt, schließlich wurden fünf Euro zuletzt bereits in der Gruppenliga kassiert und die Staffeln Nord und Mitte hatten im Vorjahr die Tarife angehoben. Kritische Worte fand Veereken hinsichtlich der Vereinspräsenz: Gleich sieben Verbandsligisten blieben der Veranstaltung fern.