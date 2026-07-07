So wird die neue Saison in der Verbandsliga Süd

Darmstadt. Mit Hessenliga-Absteiger FC Hanau 93 und Aufsteiger Spvgg. 03 Neu-Isenburg verstärken zwei Traditionsvereine in der kommenden Saison die Fußball-Verbandsliga Süd. Insgesamt gehen 17 Vereine an den Start – darunter die südhessischen Vertreter VfR Groß-Gerau, Rot-Weiß Darmstadt, Germania Ober-Roden, Rot-Weiß Walldorf II sowie die Aufsteiger VfR Fehlheim und VfB Ginsheim.
Als besonders ambitioniert gilt der in „1senburg United“ umbenannte SV Pars Neu-Isenburg, der mit altem Namen in den Spielplänen auftaucht. „Das wurde vom Verein so gemeldet, mir ist keine Namensänderung bekannt“, meinte Klassenleiter Dirk Vereeken während der Vorrundenbesprechung in Grünberg. Die Saison beginnt am Freitag, 31. Juli, mit dem Aufsteigerduell zwischen der Spvgg. 03 Neu-Isenburg und dem VfR Fehlheim (19 Uhr). Einen Tag später empfängt der FC Hanau 93 den VfR Groß-Gerau (15 Uhr).
Hanau 93 und die Sportfreunde Seligenstadt werden als einzige Vereine ihre Heimspiele samstags austragen, alle anderen Vereine sind beim Regelspieltag Sonntag geblieben. Ungewöhnlich ist jedoch die Anstoßzeit von Kickers Offenbach II um 12 Uhr mittags, so auch am ersten Spieltag (2. August) gegen Ginsheim. RW Walldorf II empfängt zum Auftakt den FC Kalbach (2. August, 13 Uhr), RW Darmstadt trifft um 15 Uhr auf Pars Neu-Isenburg.
Wie in der Hessenliga sind auch eine Klasse tiefer am 12. August und am 9. September Wochenspieltage eingeplant. Allerdings nicht mit Hin- und Rückspiel, sondern normal in den Spielplan eingebettet. Absteigen werden maximal fünf Teams, die Richtzahl der Verbandsliga Süd bleibt bei 17 Teams. Ausgelost wurden bereits die Halbfinals der Relegation. Der Vertreter der Verbandsliga Süd tritt im Hinspiel beim Vizemeister der Gruppenliga Darmstadt an, während die Vizemeister der Gruppenligen Frankfurt West (Heimrecht im Hinspiel) und Ost den zweiten Finalisten ermitteln.
Die Eintrittspreise wurden von fünf auf sechs Euro angehoben. Ein überfälliger Schritt, schließlich wurden fünf Euro zuletzt bereits in der Gruppenliga kassiert und die Staffeln Nord und Mitte hatten im Vorjahr die Tarife angehoben. Kritische Worte fand Veereken hinsichtlich der Vereinspräsenz: Gleich sieben Verbandsligisten blieben der Veranstaltung fern.