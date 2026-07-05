So wird die neue Saison in der Fußball-Hessenliga

Stabil bleiben die Eintrittspreise. Für einen Stehplatz werden einheitlich acht Euro aufgerufen. Ermäßigungen für Personengruppen oder Aufschläge für Sitzplätze bleiben den Vereinen vorbehalten.

Bereits ausgelost hat der Verband die Relegation. In Hin- und Rückspiel treffen zunächst der Vizemeister der Verbandsliga Nord und der Hessenligavertreter sowie die Vizemeister der Verbandsligastaffeln Mitte und Süd aufeinander. In einem Endspiel auf neutralem Platz spielen die Teams schließlich den letzten freien Platz aus.

Verbandsschiedsrichterobmann Klaus Holz und Verbandslehrwart Andreas Schröter referierten unter anderem über die teilweise aktuell schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu beobachtenden Regeländerungen. „Nicht alles wird übernommen“, erklärte Schröter. Zeitspiel bei Einwürfen, Abstößen oder bei Einwechslungen wird jedoch auch im Amateurbereich künftig schärfer geahndet.

Die ersten beiden Hessenliga-Spieltage im Überblick