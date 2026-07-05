So wird die neue Saison in der Fußball-Hessenliga

Grünberg . Im Hessischen Fußball-Verband (HFV) bleiben in der kommenden Saison in den beiden höchsten Spielklassen die Rahmenbedingungen unverändert. Verbandsfußballwart Matthias Schmelz (Kassel) und dessen Stellvertreter und Hessenliga-Klassenleiter Hartmut Schwöbel (Odenwaldkreis) begrüßten die Vereinsvertreter in der Sportschule Grünberg und zurrten die Termine der Spielzeit 2026/27 fest.
In der Hessenliga wird es auch in der kommenden Runde mindestens zwei, höchstens aber fünf Absteiger geben. Maximal fünf Absteiger kann es auch in den drei Verbandsligen geben, die im Gegensatz zur 18 Mannschaften starken Hessenliga jeweils mit 17 Teams an den Start gehen werden. In der Regionalliga Südwest wird es einen Direktaufsteiger geben sowie einen hessischen Teilnehmer an der Aufstiegsrunde. Sollten Teams auf den Aufstieg verzichten beziehungsweise aufgrund fehlender Infrastruktur keine Lizenz erhalten, kann das Recht in der Hessenliga maximal bis zum Viertplatzierten weitergegeben werden.
Zurück in Hessens höchster Spielklasse ist der abgestiegene FC Bayern Alzenau. Von unten rückten Aufsteiger KSV Hessen Kassel II sowie die Rückkehrer Rot-Weiß Hadamar und der SV Unter-Flockenbach nach. Derbystimmung kommt am dritten Spieltag auf. An diesem ersten Wochenspieltag der Saison (Mittwoch, 12. August) hat der HFV ausschließlich Partien mit kurzen Distanzen angesetzt, um die Anreisen für Spieler und Zuschauer abends gering zu halten. Interessant: Die Rückspiele finden bereits knapp vier Wochen später statt.
Stabil bleiben die Eintrittspreise. Für einen Stehplatz werden einheitlich acht Euro aufgerufen. Ermäßigungen für Personengruppen oder Aufschläge für Sitzplätze bleiben den Vereinen vorbehalten.
Bereits ausgelost hat der Verband die Relegation. In Hin- und Rückspiel treffen zunächst der Vizemeister der Verbandsliga Nord und der Hessenligavertreter sowie die Vizemeister der Verbandsligastaffeln Mitte und Süd aufeinander. In einem Endspiel auf neutralem Platz spielen die Teams schließlich den letzten freien Platz aus.
Verbandsschiedsrichterobmann Klaus Holz und Verbandslehrwart Andreas Schröter referierten unter anderem über die teilweise aktuell schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu beobachtenden Regeländerungen. „Nicht alles wird übernommen“, erklärte Schröter. Zeitspiel bei Einwürfen, Abstößen oder bei Einwechslungen wird jedoch auch im Amateurbereich künftig schärfer geahndet.
1. Spieltag: Freitag, 31. Juli: Rot-Weiß Hadamar – KSV Baunatal (19.30 Uhr); Samstag, 1. August: FC Gießen – KSV Hessen Kassel II, VfB Marburg – FC Bayern Alzenau (beide 14 Uhr), SV Hummetroth – Türk Gücü Friedberg, FSV Fernwald – Eintracht Stadtallendorf (beide 15 Uhr); Sonntag, 2. August: FC Eddersheim – TuBa Pohlheim, SC 1960 Hanau – Hünfelder SV, CSC 03 Kassel – SV Darmstadt 98 II (alle 15 Uhr), Rot-Weiss Walldorf – SV Unter-Flockenbach (15.30 Uhr).
2. Spieltag: Freitag, 7. August: Hünfelder SV – VfB Marburg (19.15 Uhr); Samstag, 8. August: FC Bayern Alzenau – FSV Fernwald, Eintracht Stadtallendorf – FC Eddersheim, KSV Baunatal – FC Gießen (alle 14 Uhr), Türk Gücü Friedberg – Rot-Weiss Walldorf, SV Darmstadt 98 II – Rot-Weiß Hadamar (beide 15 Uhr), SV Unter-Flockenbach – CSC Kassel (15.30 Uhr); Sonntag, 9. August: TuBa Pohlheim – SV Hummetroth (14.30 Uhr), KSV Hessen Kassel II – SC 1960 Hanau (15 Uhr).