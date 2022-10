So wird das nichts mit dem Klassenerhalt für Steinbach II Teaser HL: +++ Es war angerichtet für den vierten Erfolg des Fußball-Hessenligisten. Doch trotz 2:0-Führung, Überzahl und zwei Elfmetern stand letztlich ein Remis. Der Trainer spricht Klartext +++

HAIGER-RODENBACH - In der Fußball-Hessenliga muss der TSV Steinbach II nicht zum ersten Mal leichtfertig vergebenen Punkten nachtrauern. Die Regionalligareserve trennte sich in Rodenbach vom ebenfalls akut abstiegsgefährdeten SV RW Hadamar mit 2:2 (1:0). Steinbacher vergeben zwei Elfmeter in Überzahl. So wird es nichts mit dem Klassenerhalt.