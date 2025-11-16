So will Wevelinghoven zurück in die Erfolgsspur

Die Verfolgergruppe könnte also kräftig durchgemischt werden. Daran hat der BV Wevelinghoven allerdings kein Interesse: „Wir wollen den zweiten Platz festigen“, sagt Trainer Markus Stupp. Dafür würde ein Unentschieden reichen, „wir wollen aber voll auf Sieg gehen“, stellt er klar. Zwei Niederlagen in Folge gab es in Grefrath und Glehn für den BV zuletzt, der die elf Spieltage zuvor ungeschlagen geblieben war. „Die Niederlage gegen Grefrath war mehr als unglücklich, in Glehn waren wir selber schuld. Wir hatten viele gute Chancen, wieder einen Elfmeter – wer keine Tore macht, kann nicht gewinnen. Ich war nach einem Spiel selten so gefrustet“, so Stupp. Nach klaren Ansprachen und hartem Training haben er und seine Mannschaft aber wieder zurück in den Angriffsmodus gefunden: „Zuhause haben wir sechs von sechs Spielen gewonnen. Die Serie wollen wir weiterführen“, sagt der Coach.

Personell fehlt Joel Trotzki weiterhin mit muskulären Problemen, der Einsatz von Kapitän Alexander Kring ist fraglich. „Wir sind personell so breit aufgestellt, dass wir das kompensieren können“, sagt Markus Stupp zuversichtlich. „Wir hoffen, dass wir wieder treffen und erfolgreicher sind als in den vergangenen zwei Spielen. Der Druck ist jetzt definitiv da.“ Da hat die DJK Novesia etwas dagegen: Je nach Spielverlauf wäre Trainer Darius Ferber mit einem Punkt zwar zufrieden, „der Sieg ist aber auf jeden Fall unser Ziel“. Vom Unentschieden gegen Grefrath hat die DJK sich wieder erholt: „Das war unnötig und ein Schock in der letzten Minute, da haben wir zwei Punkte verloren“, ärgert er sich. Deswegen soll gegen Wevelinghoven wieder ein Dreier her: „Wir haben beide was gutzumachen“, so Ferber, der ein enges und gutes Duell erwartet. „Wevelinghoven ist ein unangenehmer Gegner mit einem klaren Spielplan. Die werden noch mehr als Grefrath das Spiel machen wollen – aber über unser schnelles Umschaltspiel wollen wir wieder Nadelstiche setzen und uns Chancen erarbeiten.“

Von personellen Problemen möchte er noch nicht reden, „es kommen auch einige Spieler zurück, damit kann man noch gut arbeiten“, so Ferber, „aber in der Abwehr fallen Stammspieler aus und wir müssen umstellen“. Auch wenn der Druck vor dem Spiel da ist, weil der Abstand auf Grefrath nicht noch größer werden soll, sind sich beide Trainer einig: Es wird ein spannendes Spitzenspiel mit hoffentlich zahlreichen Zuschauern.