So will Viktoria Goch die Unbesiegbaren knacken

Viktoria Goch trifft auf Mintard – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Dass Viktoria Goch den Klassenerhalt in der Landesliga in Kürze auch rechnerisch perfekt machen wird, daran zweifelt mittlerweile niemand mehr. Fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf Relegationsplatz 14 bereits 13 Punkte. Statt Abstiegsängsten stellt sich rund um den Aufsteiger inzwischen vielmehr die Frage, wie die Mannschaft eine ohnehin schon starke Saison in den verbleibenden Wochen noch veredeln kann.

Der Gocher Trainer weiß jedoch auch, dass das kein Selbstläufer wird. „Sie sind eines der Top-Teams der Liga. Wenn eine Mannschaft so spät in der Saison noch kein Heimspiel verloren hat, sagt das viel über ihre Stärke aus. Wir müssen selbst an unser Top-Level kommen, um da etwas mitzunehmen“, sagt Wolze.

Das zeigt sich auch am Selbstverständnis, mit dem Trainer Kevin Wolze auf die Auswärtspartie am Sonntag bei der DJK Blau-Weiß Mintard blickt. Ab 15.30 Uhr rollt in Mülheim der Ball. Der Tabellenvierte ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen und führt die Heimtabelle mit drei Punkten Vorsprung an. „Wir würden gerne die Ersten sein, die da einen Dreier mitnehmen“, sagt Wolze.

Viktoria Goch im Aufwind: Starke Form vor dem Duell in Mintard

Da trifft es sich gut, dass sich die Viktoria zum Saisonendspurt wieder in starker Verfassung präsentiert. In den vergangenen fünf Meisterschaftsspielen holte die Wolze-Elf drei Siege und ein Remis. Lediglich auswärts beim ESC Rellinghausen musste sich das Team knapp mit 0:1 geschlagen geben. Zuletzt feierte die Viktoria einen überzeugenden 5:2-Erfolg gegen die SG Essen-Schönebeck.

Die Formkurve der Mülheimer sieht fast identisch aus. Das Team von Trainer Marco Guglielmi ist seit vier Spielen ungeschlagen und fuhr in diesem Zeitraum drei Siege ein. Die letzte Niederlage kassierte die DJK am 29. März beim 1:2 gegen den PSV Wesel. Das Hinspiel Mitte November entschied Mintard in Goch knapp mit 1:0 für sich.

„Das war ein ganz schlechtes Spiel von beiden Mannschaften, wobei die Platzverhältnisse damals auch kaum etwas anderes zugelassen haben. Ein Sonntagsschuss hat die Partie entschieden“, erinnert sich Kevin Wolze. Eine allzu große Bedeutung misst der Gocher Trainer dem Hinspiel jedoch nicht mehr bei: „Das ist viel zu lange her und der Untergrund wird diesmal ein anderer sein. Außerdem tritt Mintard auswärts deutlich defensiver auf als zu Hause“, sagt Wolze.

Personallage bei Goch: Wolze kann fast aus dem Vollen schöpfen

Der Gocher Coach kann am Sonntag nahezu aus dem Vollen schöpfen. Ben Pauls, der lange an einer Fußverletzung laborierte, zog sich bei seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining direkt einen Nasenbeinbruch zu. Wolze: „Das ist natürlich sehr bitter, aber ansonsten sind alle einsatzbereit. Mein Eindruck ist gut, die Jungs ziehen super mit.“