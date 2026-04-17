So will Viktoria Goch auch das Rückspiel gegen Rellinghausen gewinnen

Die Formkurve von Viktoria Goch zeigte in der Landesliga zuletzt deutlich nach oben. Umso größer war der Frust bei Trainer Kevin Wolze nach dem 3:3 im Auswärtsspiel beim Abstiegskandidaten PSV Wesel. Durch individuelle Fehler und eine schwache Chancenverwertung verpasste sein Team den eigentlich verdienten vierten Sieg in Serie. Ein Rückschlag oder nur ein Ausrutscher? Fakt ist: Der nächste Gegner hat es in sich.
Am Freitag trifft Viktoria Goch auf den Tabellendritten ESC Rellinghausen. Anstoß im Hubert-Houben-Stadion ist um 20 Uhr. Der Gocher Trainer will mit seiner Mannschaft schnellstmöglich zurück in die Erfolgsspur. Einfach wird das nicht.
Die Essener bewegen sich seit dem zweiten Spieltag ununterbrochen im oberen Tabellendrittel. Im März eroberte das Team von Trainer Sascha Behnke, der seit 2018 an der Seitenlinie des ESC Rellinghausen steht, für mehrere Wochen sogar die Tabellenführung.
Nach der 0:5-Niederlage bei der ebenfalls formstarken DJK Blau-Weiß Mintard war der Platz an der Sonne Anfang April zwar schnell wieder verloren. Doch zuletzt verschaffte sich der ESC wieder ein Erfolgserlebnis: Mit einem 2:1-Erfolg im Halbfinale des Essener Kreispokals beim Ligarivalen SC Werden-Heidhausen zog Rellinghausen ins Endspiel ein.
Im Hinspiel Ende Oktober hatte Viktoria Goch ein Ausrufezeichen gesetzt, als das Team von Kevin Wolze den bis dahin noch ungeschlagenen Essenern die erste Saisonniederlage zugefügte. Ein später Treffer von Maximilian Fuchs reichte damals zum 1:0-Auswärtssieg im Essener Südosten.
„Im Hinspiel hat meine Mannschaft gut und diszipliniert verteidigt. Der Sieg ist umso höher zu bewerten, weil wir damals nur mit 13 Feldspielern nach Essen gefahren sind“, erinnert sich der Gocher Trainer. „Rellinghausen hat eine spielerisch sehr gute Mannschaft. Das kann man auch an der Tabelle ablesen. Wir wissen, dass uns eine schwierige Aufgabe erwartet“, sagt Wolze.
Ungeachtet dessen will er mit seiner Mannschaft die kleine Serie fortsetzen. Wettbewerbsübergreifend ist das Team seit fünf Spielen ungeschlagen, vor heimischem Publikum gab es zuletzt zwei Kantersiege in Folge. „Wir wollen erneut unsere PS auf den Platz bringen und die drei Punkte zuhause behalten“, sagt Kevin Wolze.
Verzichten muss der Gocher Coach auf Spielmacher Levon Kürkciyan, der gegen den PSV Wesel seine fünfte Gelbe Karte sah. Auch hinter den Einsätzen von Florian Ortstadt und Ahmed Miri steht noch ein Fragezeichen. Die zuletzt ausgefallenen Marvin Hitzek und Jan Wilbers kehren hingegen in den Kader zurück.