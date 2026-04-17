So will Viktoria Goch auch das Rückspiel gegen Rellinghausen gewinnen

Ungeachtet dessen will er mit seiner Mannschaft die kleine Serie fortsetzen. Wettbewerbsübergreifend ist das Team seit fünf Spielen ungeschlagen, vor heimischem Publikum gab es zuletzt zwei Kantersiege in Folge. „Wir wollen erneut unsere PS auf den Platz bringen und die drei Punkte zuhause behalten“, sagt Kevin Wolze.

Verzichten muss der Gocher Coach auf Spielmacher Levon Kürkciyan, der gegen den PSV Wesel seine fünfte Gelbe Karte sah. Auch hinter den Einsätzen von Florian Ortstadt und Ahmed Miri steht noch ein Fragezeichen. Die zuletzt ausgefallenen Marvin Hitzek und Jan Wilbers kehren hingegen in den Kader zurück.