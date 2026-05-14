So will sich Victoria Mennrath künftig entwickeln

Ein wichtiger Bestandteil des neuen Konzepts ist die stärkere Zusammenarbeit innerhalb des gesamten Vereins. So sollen künftig auch Seniorenspieler regelmäßig Aufgaben im Jugendbereich übernehmen – etwa durch Fördertraining oder spezielle Einheiten für Torhüter. Zudem setzt Mennrath verstärkt auf ein einheitliches Auftreten vom Jugend- bis in den Seniorenbereich. Rohrbach betont dabei vor allem den familiären Charakter des Vereins. Viele Spieler und Verantwortliche seien dem SC Victoria seit Jahren eng verbunden. Beispiele seien unter anderem Oliver Krüppel, Simon Littges, Paul Szymanski, David Platen, Noah Kubawitz oder Lucas Heller, die den Weg des Vereins über viele Jahre begleitet hätten und stellvertretend für die Identifikation mit Mennrath stünden. „Wir wollen erreichen, dass Jugendliche nicht nur sportlich gefördert werden, sondern sich langfristig mit dem Verein identifizieren“, sagt Rohrbach. Und auch im Vorstand und Jugendbereich setzt der Verein zunehmend auf ehemalige Spieler.

Infrastrukturell und organisatorisch will man im Verein enger zusammenrücken. Geplant sind gemeinsame Auftritte aller Mannschaften, einheitliche Trainingskleidung sowie regelmäßige vereinsübergreifende Aktionen zwischen Junioren- und Seniorenbereich. Auch wenn der Aufbau Zeit benötige, sieht sich der Verein auf einem guten Weg. „Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren, aber wir wollen Stück für Stück etwas Nachhaltiges aufbauen“, erklärt Rohrbach.

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