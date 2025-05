So will sich der FSV Duisburg für die Zukunft aufstellen

Der FSV Duisburg hat den Abstieg aus der Bezirksliga nicht mehr verhindern können. Vor dem 21. Spieltag entschied sich Präsident Michael Kowalczyk das Amt des Interimstrainer anzuvertrauen. In den ersten drei Partien gelang es Kowalczyk sieben Punkte zu holen, und hatte jetzt schon so viele Punkte gesammelt, wie sein Vorgänger zur Winterpause.

Der langfristige Erfolg ist jedoch ausgeblieben, sodass sich die Mannschaft auf mindestens ein Jahr Kreisliga A einstellen muss. Kowalczyk selbst klingt nicht so, als hätte er an den Klassenerhalt nach der Winterpause geglaubt: „Da muss ein Wunder passieren, dass man noch auf 40 Punkte oder mehr kommt", sagte er damals. Nichtsdestotrotz ist der 63-Jährige stolz auf die Arbeit seiner Truppe: „Wir können mit breiter Brust davon sprechen, dass wir alles für den FSV gegeben haben.“

Die Zukunft sei sicher, es bestehe ein langfristiger Plan, um eine vernünftige Mannschaft für die Kreisliga A aufzustellen. Am Ende ist der Wiederaufstieg das kurzfristige Ziel, was auch mit Hilfe von den Jugendmannschaften funktionieren soll. Denn in der A-, B- und C-Jugend stellen die Duisburger jeweils eine Mannschaft in der Niederrheinliga. Langfristig, so sagt es der Präsident und Interimstrainer: „Ist das Ziel für den FSV die Landesliga und das hat er auch verdient!“

Sicher ist auch, dass Kowalczyk den Trainerposten nach der Saison nicht weiter bekleiden wird. Er sagt deutlich: „Wir werden uns neu organisieren und der Trainerposten soll neu aufgestellt werden.“ Zu seiner eigenen Person kann er nicht viel mehr sagen, er ist sich aber sicher, es brauche Fußballverrückte Personen wie ihn im Fußball, geschaut werden muss aber, was am 18. Mai bei der Vorstandssitzung des FSV passieren wird.