So will sich der FC Monheim in Uerdingen behaupten

Am zehnten Spieltag der Oberligasaison geht es für den 1. FC Monheim nach Krefeld, wo der KFC Uerdingen auf ihn wartet. Eine schwierige, aber nicht unlösbare Aufgabe, wie Trainer Dennis Ruess vor der Partie findet. Nach der jüngsten Niederlage gegen den FC Büderich (1:3) stehen die Monheimer unter Zugzwang.

Er braucht wichtige Punkte, um sich von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. Dass man Zähler in Spielen liegen ließ, die man vermeintlich hätte gewinnen können, ist dabei nicht ideal. „Am Sonntag sind wir in der zweiten Halbzeit von unserer Idee, die wir für das Spiel hatten, abgewichen“, erklärte Ruess den Grund der Niederlage gegen Büderich.

Insgesamt verlief der Saisonstart der Monheimer durchwachsen. Zwar sieht Ruess die positiven Ansätze seiner Mannschaft und deren Spielwillen, am Ende stehen nach neun Spielen aber fünf Niederlagen und zehn Punkte auf dem Konto. „Mit der Punkteausbeute können und sind wir nicht zufrieden, weil deutlich mehr drin gewesen wäre“, sagte Ruess.

Oftmals konnte der FCM auch in Spielen, die man nicht gewinnen konnte, mithalten oder das Spiel sogar weitgehend bestimmen. Individuelle Fehler und Schwierigkeiten in der Entscheidungsfindung führten dann aber häufig zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Den Grund dafür sieht Ruess vor allem darin, dass seine Mannschaft insgesamt sehr jung ist und in dieser Konstellation erst seit wenigen Monaten zusammenspielt. Die Bereitschaft an Fehlern zu arbeiten und diese abzustellen, sei da, aber die Ergebnisse beeinflussen auch die Mannschaft. Ruess: „Da muss man aufpassen, dass die Enttäuschung über die Ergebnisse nicht irgendwann über der Entwicklung steht.“

Denn diese sieht der FCM-Trainer bei seiner Mannschaft. Die Monheimer erkennen ihre Baustellen und arbeiten intensiv daran, Fehlerketten abzustellen, und sie legen viel Wert darauf, das einzustudieren, was ihnen möglich ist. Mit Bereitschaft, Haltung und Herangehensweise seines Teams ist Ruess zufrieden und betont, dass man trotz teils ausgelassener Chancen auf Punkte noch immer auf Kurs sei, die gesetzten Ziele zu erreichen, auch weil der Wille der Mannschaft da ist: „Fehler kannst du abstellen, aber bei fehlender Bereitschaft wird es schwieriger.“

Der kommende Gegner ist trotz allem eine andere Hausnummer und der größte Name der Liga. Denn der Regionalliga-Absteiger hatte sich bereits vor der Saison das klare Ziel Aufstieg auf die Fahne geschrieben. Doch auch der KFC, der im Sommer einen großen Umbruch durchlebte, strauchelte bereits einige Male. Ruess weiß dies aber einzuschätzen: „Es ist eine Mannschaft, die neu zusammengestellt wurde, aber auch mit einer ganzen Menge Jungs, die qualitativ absolutes Oberliga- und auch Regionalliga-Format haben. Sie haben einen ordentlichen Kader, der sich sicherlich auch in gewissen Phasen noch finden muss.“ Ob das Mittwochabend-Spiel im Niederrheinpokal gegen den MSV Duisburg (1:3) einen Kräfte-Nachteil nach sich zieht, wird sich zeigen.

Am Samstag will der FCM seine Linie bis zum Ende durchbringen und sich schlussendlich für seine Leistung belohnen. Ruess will auch, dass seine Mannschaft sich von der Atmosphäre antreiben lässt: „Es soll jeder genießen, der da aufläuft. Samstagabend 18 Uhr, Flutlicht – da gibt es eigentlich nichts Besseres. Die Jungs müssen ein Leuchten in den Augen haben und müssen Bock haben, dort ein geiles Fußballspiel hinzulegen.“ Dann ist der 45-Jährige überzeugt, dass sein Team gute Chancen hat, sich in der Grotenburg zu behaupten.