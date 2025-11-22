 2025-11-18T09:22:12.436Z

So will Ratingens U15 Anschluss an die Top Fünf halten

Ratingens U15 hat in der C-Junioren-Regionalliga noch drei Spiele zu bestreiten. Zuerst geht es gegen Fortuna Köln. Eine erste Chance, Boden auf die Top Fünf gutzumachen.

Für den Nachwuchs von Ratingen 04/19 neigt sich die Hinrunde so langsam dem Ende entgegen. Drei Partien muss das Team von Daniel Kampmann noch bis zum 6. Dezember absolvieren. Am Samstag geht es um 15 Uhr im heimischen Stadtwerke Sportpark gegen den Tabellenfünften SC Fortuna Köln.

Zwei Mal Köln steht vor der Tür

„Die Stimmung nach der 1:2-Niederlage in Münster war bei uns positiv, denn die Jungs haben das Positive aus dem Spiel mitgenommen und haben gemerkt, dass sie ein wirklich gutes Spiel absolviert haben. Letztlich haben wir nur keine Tore erzielt und uns für die gute Leistung nicht belohnen können. Die Jungs sind schon heiß auf das Rückspiel, wollen Münster dann erneut Paroli bieten“, berichtet Daniel Kampmann.

Die Kölner Wochen stehen für Ratingen 04/19 auf dem Programm. Zuerst ist der SC Fortuna Köln zu Gast in Ratingen, eine Woche später reist die Kampmann-Truppe in die Domstadt und ist zu Gast bei Viktoria Köln (30.11., 11 Uhr). Zum Abschluss der Hinrunde fordert man am 6. Dezember zu Hause den Tabellenführer Rot-Weiss Essen heraus.

„Unser Ziel war eine Platzierung unter den Top Fünf, deshalb wollen wir mindestens vier, besser sechs Punkte aus den beiden Spielen gegen die Kölner Teams holen. Es wären definitiv Big Points für uns. Wenn uns dies gelingen würde, könnten wir das letzte Spiel gegen Essen ohne Druck bestreiten und das Spiel gegen den Tabellenführer genießen“, berichtet Daniel Kampmann.

Nun ist aber erst einmal der Fokus auf Fortuna Köln gerichtet. Das Team aus der Domstadt belegt den 5. Tabellenplatz und weist zehn Punkte auf. Zwei Ergebnisse ragen in dieser Saison heraus. Zum einen konnte man das Stadtduell gegen Viktoria mit 6:0 für sich entscheiden und auch die Partie gegen den Wuppertaler SV konnte man mit 5:0 für sich entscheiden.

„Fortuna Köln habe ich nur einmal in der Vorbereitung gegen Fortuna Düsseldorf gesehen. Die Ergebnisse gegen Viktoria Köln und Wuppertal waren positiv für Fortuna, ansonsten waren die anderen Spiele auch eher enger. Für uns wird es wichtig sein, dass wir Fortuna Köln nicht ins Spiel kommen lassen. Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufdrücken und die drei Zähler in Ratingen halten“, weiß Daniel Kampmann, der wohl auf seinen kompletten Kader am Samstag beim vorletzten Heimspiel der Hinrunde zurückgreifen kann.

