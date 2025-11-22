So will Ratingens U15 Anschluss an die Top Fünf halten

Nun ist aber erst einmal der Fokus auf Fortuna Köln gerichtet. Das Team aus der Domstadt belegt den 5. Tabellenplatz und weist zehn Punkte auf. Zwei Ergebnisse ragen in dieser Saison heraus. Zum einen konnte man das Stadtduell gegen Viktoria mit 6:0 für sich entscheiden und auch die Partie gegen den Wuppertaler SV konnte man mit 5:0 für sich entscheiden.

„Fortuna Köln habe ich nur einmal in der Vorbereitung gegen Fortuna Düsseldorf gesehen. Die Ergebnisse gegen Viktoria Köln und Wuppertal waren positiv für Fortuna, ansonsten waren die anderen Spiele auch eher enger. Für uns wird es wichtig sein, dass wir Fortuna Köln nicht ins Spiel kommen lassen. Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufdrücken und die drei Zähler in Ratingen halten“, weiß Daniel Kampmann, der wohl auf seinen kompletten Kader am Samstag beim vorletzten Heimspiel der Hinrunde zurückgreifen kann.