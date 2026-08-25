So will Odenkirchen gegen Regionalligist VfB Hilden bestehen

Sich völlig passiv in die eigene Defensive zurückzuziehen, möchte Sommer allerdings nicht. „Wir müssen mutig bleiben und versuchen, Fußball zu spielen, um Nadelstiche zu setzen. Sonst wird es am Ende ganz schwer. Man hat bei der WM oder im DFB-Pokal gesehen, dass man gar keine Chance hat, wenn man sich nur hinten reinstellt“, erklärt er.

Im Vordergrund steht aber auch, dass die Mannschaft das Duell genießen soll. „So ein Spiel haben wir nicht oft, und wir haben auch keinen Druck. Für uns ist das ein absoluter Bonus“, fügt Sommer hinzu. Der Coach weiß zudem um die Stärken seiner Mannschaft und betont, dass sie gute Spieler in den eigenen Reihen hat. Man müsse einfach mutig sein, ohne dabei kopflos vorzugehen.