So will Odenkirchen gegen Regionalligist VfB Hilden bestehen

Große Spiele in Pokalwettbewerben sind für kleine Vereine wie die SpVg Odenkirchen immer etwas Besonderes. In der ersten Runde des Niederrheinpokals trifft die Mannschaft von Trainer Simon Sommer am Mittwochabend auf den klaren Favoriten VfB Hilden aus der Regionalliga West. Trotzdem freut sich das Team auf die bevorstehende Aufgabe. „Für uns ist das ein Highlight in dieser Saison“, betont Simon Sommer im Vorfeld. Der Coach schätzt die Situation jedoch realistisch ein und weiß, dass es schon einen perfekten Abend und noch mehr braucht, um in die nächste Runde einzuziehen. „Das ist für uns natürlich Neuland. So eine David-gegen-Goliath-Geschichte hatten wir bislang noch nicht.“
Die beiden Mannschaften trennen aktuell drei Spielklassen. Odenkirchen spielt in der Bezirksliga, während die Hildener theoretisch nur noch einen Schritt vom Profifußball in der 3. Liga entfernt wären. Hinzu kommt, dass Hilden als Aufsteiger nach vier Ligaspielen noch ungeschlagen ist. Zugegeben: Darunter war allerdings nur ein Sieg gegen die SG Wattenscheid 09. Zudem erzielten die Hildener bislang nur vier Tore. Dennoch sind die Rollen am Mittwoch klar verteilt. „Wir haben uns Hilden zur Vorbereitung zweimal angeschaut – gegen die Sportfreunde Siegen und den SC Wiedenbrück“, sagt Sommer.
Die SpVg ist nach nur einem Punkt aus zwei Spielen selbst noch nicht ganz in der neuen Saison angekommen. „Mit Blick auf das Auftaktprogramm waren die Ergebnisse im Endeffekt schon unglücklich. Wir waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft, treffen mit unseren Chancen teilweise mehrfach das Aluminium und kassieren dann zweimal noch Tore in der Nachspielzeit. Das ist schon enorm bitter. Es fehlt aktuell einfach ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit“, sagt Sommer.
Die englischen Wochen gehen für Odenkirchen danach weiter. Bereits am Sonntag steht mit dem OSV Meerbusch der nächste harte Gegner auf dem Spielplan. Nur drei Tage später muss das Team im Kreispokal gegen den FC Eintracht Güdderath antreten, ehe vier Tage darauf das Auswärtsspiel in der Liga gegen TuRa Brüggen ansteht.
Viel vorwerfen kann Sommer seiner Mannschaft in dieser Saison nicht. Die Defensiv lasse sie kaum etwas zu. Dennoch sieht er Handlungsbedarf in der Offensive. „Wir sind nicht kalt genug vor dem Tor. Das sieht man auch daran, dass die Konkurrenz einfach mehr Tore macht. Wir brauchen noch zu viele Chancen und müssen vor dem Tor etwas gieriger werden“, sagt Sommer. Seine Mannschaft denke vor dem Tor noch zu viel, spiele dann lieber noch einmal quer, statt den direkten Abschluss zu suchen. In der Liga ist das bereits schmerzlich, gegen einen Gegner aus der Regionalliga sogar tödlich.
Sommer erwartet, dass die Gäste aus Hilden das Spiel machen, mehr Ballbesitz haben und seine Mannschaft unter Druck setzen werden. „Ich gehe aber davon aus, dass auch Hilden sich umstellen muss. In der Liga arbeiten sie sonst ebenfalls mit Umschaltspiel. Das machen sie sehr gut, aber gegen uns werden sie das natürlich anders praktizieren.“
Sich völlig passiv in die eigene Defensive zurückzuziehen, möchte Sommer allerdings nicht. „Wir müssen mutig bleiben und versuchen, Fußball zu spielen, um Nadelstiche zu setzen. Sonst wird es am Ende ganz schwer. Man hat bei der WM oder im DFB-Pokal gesehen, dass man gar keine Chance hat, wenn man sich nur hinten reinstellt“, erklärt er.
Im Vordergrund steht aber auch, dass die Mannschaft das Duell genießen soll. „So ein Spiel haben wir nicht oft, und wir haben auch keinen Druck. Für uns ist das ein absoluter Bonus“, fügt Sommer hinzu. Der Coach weiß zudem um die Stärken seiner Mannschaft und betont, dass sie gute Spieler in den eigenen Reihen hat. Man müsse einfach mutig sein, ohne dabei kopflos vorzugehen.