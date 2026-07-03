So will Max Besuschkow beim MSV Duisburg durchstarten

Max Besuschkow bei seinem ersten Auftritt in Zebrastreifen. – Foto: Marcel Eichholz

Als Spielgestalter ist Max Besuschkow angepriesen worden, der den Ball fordere und ein Spiel aktiv gestalte. Im ersten Testspiel der Vorbereitung hat der Zugang des MSV Duisburg diese Qualitäten bereits gezeigt. Außerdem durfte er sich über seinen ersten Treffer in Zebrastreifen freuen. Er markierte das zwischenzeitliche 2:0 beim 21:0-Kantersieg gegen Viktoria Buchholz.

Fast schon nahtlos fügte sich der 29-Jährige in das Team ein, in das er sich super aufgenommen fühlte: "Wir haben eine super Truppe. Der Kader ist größtenteils zusammengeblieben, deswegen erleichtert es mir auf jeden Fall den Anfang." Sportlich begann seine Zeit ebenfalls mit einem Erfolg, wenngleich der 21:0-Kantersieg beim A-Ligisten noch wenig Aussagekraft über das wirkliche Potenzial der Zebras aussagte. "Wir haben erst drei Tage intensiv trainier. Heute ging es nur um Spaß", sagte er.

Von Beginn an stand der Sommer-Zugang des FC Ingolstadt da auf dem Feld, Seite an Seite mit Rasim Bulic, der in der vergangenen Saison zum Abräumer vor der Abwehr und Fanliebling reifte. Besuschkow soll wohl den etwas offensiveren Part einnehmen, zunächst agierte er mit Bulic jedoch auf einer Linie. "Es war schon heute die Vorgabe, dass wir auf einer Höhe spielen, aber recht variabel trotzdem in der Positionierung. Das wird sich in den nächsten Spielen auf jeden Fall noch finden", erklärte er nach der Partie, in der es um "Spaß, Tore machen und gesund aus dem Spiel herauskommen ging".

Sonderlob an die Fans

Bevor er die Stimmung an der Wedau aus Spieler-Sicht erleben darf, wird es noch ein paar Wochen dauern, die Vorfreude bei Besuschkow ist indes schon groß. Gerne erinnerte er sich an das Hinspiel gegen seinen Ex-Verein zurück. "Da hat das Stadion gebebt. Ich habe schon in vielen großen Stadien gespielt, aber das war auf jeden Fall etwas Besonderes für mich damals", betonte er.

Mit dem zentralen Mittelfeldmann will der MSV den nächsten Angriff auf eine Top-Platzierung starten. Rund 100 Partien hat er in der 3. Liga schon absolviert, weiß also worauf es ankommt. "Zunächst einmal geht es um die Basics, bevor man über spielerische Elemente oder individuelle Qualität kommt. Diese Grundlagen müssen wir an jedem Spieltag abrufen", unterstreicht er.

Um daran aktiv mitzuwirken, muss er sich einem harten Konkurrenzkampf stellen. Sein Haupt-Rivale wird da wohl Aljaz Casar sein, der gegen Buchholz in Halbzeit zwei das Spiel lenkte. "Ich bin ein Spieler, der gerne den Ball haben will, das Spiel aktiv gestalten und auch torgefährlich werden kann", beschrieb er sich selbst. Diese Attribute treffen allerdings auch auf Casar zu und - je nach taktischer Ausrichtung von Dietmar Hirsch - auf die weiteren Konkurrenten im zentralen Mittelfeld. Besuschkow sieht das eher als Vorteil: "Wir haben einen guten und breiten Kader, und das wird uns in einer langen Saison definitiv zugutekommen.“

Die erste wirkliche Herausforderung dürfte im Trainingslager auf ihn und die weiteren Zugänge warten. Beim Trainingsauftakt hatte Hirsch schon eine Gesang-Darbietung der Neuen angekündigt. "Ich habe noch ein bisschen Zeit, um an meiner Performance zu arbeiten", sagte er mit einem Lachen im Gesicht. "Ich habe ein paar Lieder zur Auswahl - lasst euch überraschen."

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