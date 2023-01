Tim Klotz, Co-Trainer der Finthener Bezirksliga Mannschaft, erwartet mehr Erfolge in der zweiten Saisonhälfte. – Foto: Timo Babic/Fontana Finthen

So will Fontana Finthen in die Erfolgsspur zurückkehren Vier Winterneuzugänge und ein straffes Vorbereitungsprogramm sollen das Bezirksliga-Team optimal auf einen intensiven Abstiegskampf vorbereiten

Mainz. Nur fünf Siege aus 19 Spielen, das ist die Bilanz von Landesliga-Absteiger Fontana Finthen. Bereits vor der Saison sei dem Trainerteam klar gewesen, dass es schwer wird, sich in der Bezirksliga zu etablieren, obwohl man aus einer höheren Liga kommt. Dennoch sagt Finthens Co-Trainer Tim Klotz: „Alles, was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir viel zu wenige Tore schießen.“