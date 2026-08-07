So will die SG Kessel/Ho-Ha in der Kreisliga A bestehen

Zwei Jahre nach dem Abstieg in die Kreisliga B ist die SG Kessel/Hommersum-Hassum zurück in der Kreisliga A Kleve/Geldern. Nach einer hart umkämpften Spielzeit setzte sich die Spielgemeinschaft am Ende mit 64 Zählern und damit vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Bedburg-Hau durch. Einer der Hauptgründe für den Aufstieg der SG war die überragende Defensivleistung der Mannschaft. Mit nur 27 Gegentoren in 28 Partien legte die Arbeit gegen den Ball den Grundstein für alles andere. Wird der Trainer dieses Erfolgskonzept auch eine Etage höher durchziehen? Oder hat sich Thomas von Kuczkowski etwas anderes ausgedacht?
„An dieser Spielweise werden wir auch eine Liga höher definitiv nichts ändern. Wir gehen als absoluter Underdog in die kommende Saison“, sagt „Kucze“. Allein der Vergleich zu den Mitaufsteigern SV Straelen und Sportfreunde Broekhuysen II zeige deutlich auf, welch größeres Potential bei diesen Gegnern im Gegensatz zum eigenen Team vorhanden sei. Der Straelener Kader spreche für sich, und in Broekhuysen könne man sich wohl im Zweifelsfall auch auf Unterstützung aus dem Bezirksligakader verlassen, so von Kuczkowski.
„Wir werden in jeder Partie an und über unsere Grenzen hinausgehen müssen, um Punkte zu erzielen“, sagt der Trainer. Worauf „Kucze“, der jüngst erfolgreich die 4x40-Kilometer bei den „Vierdaagse“ in Nimwegen im Freundeskreis absolvieren konnte, bauen kann, ist eine eingespielte Mannschaft. Das Aufstiegsteam bleibt ohne Ausnahme komplett zusammen, was auch ein Kompliment für den Verein und Trainerstab ist.
Hinzu kommt mit Zeon Kern ein 22-jähriger Mittelfeldspieler, der in den vergangenen zwei Spielzeiten Bezirksliga-Erfahrung in Hönnepel-Niedermörmter, bei Viktoria Goch II und beim TuS Xanten gesammelt hat. Zudem verstärken die A-Jugendlichen Ben Wolter und Mats Peters die SG Kessel/Ho-Ha.
Von Aufstiegseuphorie will der Coach nichts mehr wissen. „Die ist durch die Ergebnisse beim Voba-Cup nun wirklich komplett dahin“, sagt von Kuczkowski. Denn die drei Niederlagen, besonders das 0:8 gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen, haben deutlich die Defizite der Mannschaft aufgezeigt und waren ein herber Dämpfer. Da habe es doch schon an der nötigen Einstellung gefehlt. Eigentlich ein Pfund, mit dem der Aufsteiger in der anstehenden Spielzeit wuchern will.
„Natürlich wollen wir die Spiele gewinnen, wir müssen aber auch realistisch sein und früh erkennen, wann was möglich ist. Nur wenn uns das gelingt und wir unsere Kernkompetenz, nämlich das Spiel gegen den Ball, konsequent befolgen, können wir erfolgreich sein.“ Und das würde bei der Ausgeglichenheit der Kreisliga A allein schon sehr schwer sein. „Wenn wir bis zum Ende noch Chancen auf den Klassenerhalt haben, wäre das schon eine gelungene Saison“, sagt der Trainer. Sie SG Kessel/Ho-Ha wird als Aufsteiger einen schweren Stand haben. Aber Überraschungen hat es in den vergangenen Jahren ja immer wieder gegeben.