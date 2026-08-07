So will die SG Kessel/Ho-Ha in der Kreisliga A bestehen

Von Aufstiegseuphorie will der Coach nichts mehr wissen. „Die ist durch die Ergebnisse beim Voba-Cup nun wirklich komplett dahin“, sagt von Kuczkowski. Denn die drei Niederlagen, besonders das 0:8 gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen, haben deutlich die Defizite der Mannschaft aufgezeigt und waren ein herber Dämpfer. Da habe es doch schon an der nötigen Einstellung gefehlt. Eigentlich ein Pfund, mit dem der Aufsteiger in der anstehenden Spielzeit wuchern will.

„Natürlich wollen wir die Spiele gewinnen, wir müssen aber auch realistisch sein und früh erkennen, wann was möglich ist. Nur wenn uns das gelingt und wir unsere Kernkompetenz, nämlich das Spiel gegen den Ball, konsequent befolgen, können wir erfolgreich sein.“ Und das würde bei der Ausgeglichenheit der Kreisliga A allein schon sehr schwer sein. „Wenn wir bis zum Ende noch Chancen auf den Klassenerhalt haben, wäre das schon eine gelungene Saison“, sagt der Trainer. Sie SG Kessel/Ho-Ha wird als Aufsteiger einen schweren Stand haben. Aber Überraschungen hat es in den vergangenen Jahren ja immer wieder gegeben.