So will die SG Ehringshausen/Dillheim gegen Allendorf jubeln

Ehringshausen/Haiger. Abstiegskampf im September? Für die SG Ehringshausen/Dillheim und den SSV Allendorf geht’s in der Fußball-Kreisoberliga am Sonntag (15 Uhr) durchaus schon um mehr als nur drei Punkte. Beide Mannschaften stecken tief unten drin, die gastgebenden „Kleeblätter“ im Prinzip seit Spieltag eins. Beide schießen zu wenig Tore und kassieren viel zu viele. Und beide haben sich fest vorgenommen, dass sich das im direkten Duell ändert. Aber wie?