Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
So will die SG Ehringshausen/Dillheim gegen Allendorf jubeln
Teaser KOL WEST: +++ Am Sonntag empfangen die „Kleeblätter“ den SSV Allendorf zum Kellerduell in der Fußball-Kreisoberliga. Trainer und Co-Trainer beider Teams verraten, wie die Wende gelingen soll +++
Ehringshausen/Haiger. Abstiegskampf im September? Für die SG Ehringshausen/Dillheim und den SSV Allendorf geht’s in der Fußball-Kreisoberliga am Sonntag (15 Uhr) durchaus schon um mehr als nur drei Punkte. Beide Mannschaften stecken tief unten drin, die gastgebenden „Kleeblätter“ im Prinzip seit Spieltag eins. Beide schießen zu wenig Tore und kassieren viel zu viele. Und beide haben sich fest vorgenommen, dass sich das im direkten Duell ändert. Aber wie?