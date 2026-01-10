So will der VfR Warbeyen um seine Form kämpfen

Der Wintereinbruch hat auch den Niederrhein erreicht und die Stadt Kleve mit Schneegestöber und eisigen Winden überzogen – ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als die Fußballerinnen des VfR Warbeyen auf den Trainingsplatz zurückkehren wollten. Für den Tabellenletzten der Zweiten Bundesliga kommt das Extremwetter, das naturgemäß Platzsperrungen nach sich zieht, zur Unzeit. Denn der VfR bestreitet bereits in zwei Wochen sein nächstes Pflichtspiel in der Meisterschaft. Da drängt sich die Frage auf: Reicht diese Zeit überhaupt, um die Mannschaft rechtzeitig für den Abstiegskampf in Form zu bringen?
Wenn es wieder um Punkte geht, wird der VfR in jedem Fall in guter Verfassung sein müssen. Um die letzte Chance auf das sportliche Überleben in der zweithöchsten Spielklasse nicht frühzeitig aus der Hand zu geben, braucht es im Februar Siege gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller. Der VfR Warbeyen trifft dabei auf die zweiten Mannschaften von Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München.
Zunächst wartet auf das Team von Sandro Scuderi jedoch das Nachholspiel gegen den VfL Bochum. Das Duell, das zugleich den Warbeyener Rückrundenauftakt markiert, war im Dezember witterungsbedingt abgesagt worden und wurde auf Sonntag, 25. Januar, neu terminiert. Bei seinem Zweitliga-Debüt kassierte der VfR in Bochum eine deutliche 0:6-Pleite.
Damit es diesmal nicht wieder so einseitig wird, will Scuderi die nächsten 14 Tage bestmöglich nutzen, um seine Mannschaft in Wettkampfform zu bringen. „In erster Linie geht es darum, dass wir wieder in den Rhythmus kommen und uns der Intensität annähern. Wir treffen uns fast täglich und halten uns mit Athletikeinheiten fit. Ich gehe davon aus, dass wir selbst die wenigen freien Tage für analytische, taktische Arbeit nutzen werden“, sagt der Warbeyener Trainer, der sich mithilfe von drei Testspielen binnen acht Tagen einen Überblick verschaffen möchte.
Falls das Wetter mitspielt, misst sich der VfR Warbeyen am Sonntag mit den A-Junioren der Sportfreunde Broekhuysen (Leistungsklasse). Für Donnerstag, 15. Januar, wurde kurzfristig ein Testspiel gegen den SSV Rhade (Regionalliga West) vereinbart. Ein echter Gradmesser wartet am Sonntag, 18. Januar, wenn der VfR in Kleve auf Holstein Kiel trifft. Die Störche sind aktuell Tabellenführer der Regionalliga Nord und halten sich für ein Trainingslager in der Kreisstadt auf.
In den Testspielen dürften dann auch bereits einige der potenziellen Neuzugänge, deren Dienste sich der VfR Warbeyen noch sichern möchte, zum Einsatz kommen. „Es sind schon einige Spielerinnen vor Ort. Deshalb hoffe ich, dass wir schnellstmöglich auf den Platz kommen“, sagt Sandro Scuderi.
Bis dahin muss der VfR-Coach ein wenig improvisieren. „Die Wetterverhältnisse sind natürlich ärgerlich, aber zur Wahrheit gehört auch, dass es die anderen Teams ebenfalls betrifft. Wir müssen aktuell von Tag zu Tag schauen. So dramatisch ist die Lage allerdings auch nicht, weil sich alle Spielerinnen in den vergangenen Wochen zu Hause fitgehalten haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir die nächsten zwei Wochen positiv für uns nutzen können“, sagt Sandro Scuderi.
