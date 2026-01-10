Warbeyen braucht dringend Punkte. – Foto: Keita Sugawara

So will der VfR Warbeyen um seine Form kämpfen Eisige Winde, gesperrte Plätze und nur noch 15 Tage bis zum ersten Spiel in der Zweiten Bundesliga der Frauen: Der VfR Warbeyen muss sich mitten im Winterchaos vorbereiten. Das erste Testspiel soll am Sonntag stattfinden.

Der Wintereinbruch hat auch den Niederrhein erreicht und die Stadt Kleve mit Schneegestöber und eisigen Winden überzogen – ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als die Fußballerinnen des VfR Warbeyen auf den Trainingsplatz zurückkehren wollten. Für den Tabellenletzten der Zweiten Bundesliga kommt das Extremwetter, das naturgemäß Platzsperrungen nach sich zieht, zur Unzeit. Denn der VfR bestreitet bereits in zwei Wochen sein nächstes Pflichtspiel in der Meisterschaft. Da drängt sich die Frage auf: Reicht diese Zeit überhaupt, um die Mannschaft rechtzeitig für den Abstiegskampf in Form zu bringen?

Warbeyen schon unter Zugzwang Wenn es wieder um Punkte geht, wird der VfR in jedem Fall in guter Verfassung sein müssen. Um die letzte Chance auf das sportliche Überleben in der zweithöchsten Spielklasse nicht frühzeitig aus der Hand zu geben, braucht es im Februar Siege gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller. Der VfR Warbeyen trifft dabei auf die zweiten Mannschaften von Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München. Zunächst wartet auf das Team von Sandro Scuderi jedoch das Nachholspiel gegen den VfL Bochum. Das Duell, das zugleich den Warbeyener Rückrundenauftakt markiert, war im Dezember witterungsbedingt abgesagt worden und wurde auf Sonntag, 25. Januar, neu terminiert. Bei seinem Zweitliga-Debüt kassierte der VfR in Bochum eine deutliche 0:6-Pleite.

Damit es diesmal nicht wieder so einseitig wird, will Scuderi die nächsten 14 Tage bestmöglich nutzen, um seine Mannschaft in Wettkampfform zu bringen. „In erster Linie geht es darum, dass wir wieder in den Rhythmus kommen und uns der Intensität annähern. Wir treffen uns fast täglich und halten uns mit Athletikeinheiten fit. Ich gehe davon aus, dass wir selbst die wenigen freien Tage für analytische, taktische Arbeit nutzen werden“, sagt der Warbeyener Trainer, der sich mithilfe von drei Testspielen binnen acht Tagen einen Überblick verschaffen möchte. Duell auf Augenhöhe gegen Kiel Falls das Wetter mitspielt, misst sich der VfR Warbeyen am Sonntag mit den A-Junioren der Sportfreunde Broekhuysen (Leistungsklasse). Für Donnerstag, 15. Januar, wurde kurzfristig ein Testspiel gegen den SSV Rhade (Regionalliga West) vereinbart. Ein echter Gradmesser wartet am Sonntag, 18. Januar, wenn der VfR in Kleve auf Holstein Kiel trifft. Die Störche sind aktuell Tabellenführer der Regionalliga Nord und halten sich für ein Trainingslager in der Kreisstadt auf.