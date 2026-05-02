 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

So will der VfR Warbeyen endlich ein Erfolgserlebnis erzwingen

Die Zeit in der 2. Bundesliga läuft dem VfR Warbeyen davon – und damit die Chancen auf einen versöhnlichen Abschied. Am Sonntag kommt die SG Andernach nach Kleve, das Hinspiel war knapp. Gelingt diesmal der Schritt vom „eng dran sein“ zum ersehnten Sieg?

von RP/ Nils Hendricks · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Warbeyen will sich mit einem guten Gefühl in Richtung Regionalliga begeben.
Warbeyen will sich mit einem guten Gefühl in Richtung Regionalliga begeben. – Foto: Pascal Derks

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2. Frauen-Bundesliga
VfR Warbeyen
SG Andernach

Die Tage des VfR Warbeyen in der 2. Bundesliga der Frauen sind gezählt – und damit schwinden auch die Gelegenheiten für Trainer Thomas Gerstner und sein Team, sich noch mit einem Erfolgserlebnis aus der zweithöchsten Spielklasse zu verabschieden. Den nächsten Anlauf unternimmt der VfR am Sonntag um 14 Uhr, wenn die SG 99 Andernach in Kleve zu Gast ist. Das Hinspiel im November gehörte zu den engeren Partien, die der Aufsteiger in dieser Saison bestritten hat. Vielleicht ein gutes Omen?

Morgen, 14:00 Uhr
VfR Warbeyen
VfR WarbeyenVfR Warbeyen
SG 99 Andernach
SG 99 AndernachSG Andernach
14:00

VfR Warbeyen gegen SG 99 Andernach: Chance auf ein letztes Erfolgserlebnis

Bei der knappen 1:2-Niederlage belohnte sich der VfR Warbeyen damals für eine engagierte Leistung zumindest mit dem späten Anschlusstreffer durch Lotte Masseling. Zwei Aluminiumtreffer verhinderten zudem, dass der VfR Zählbares aus Rheinland-Pfalz mit nach Hause nahm.

Die SG Andernach kann am Sonntag in Kleve den Klassenerhalt rechnerisch festzurren. Bei sieben Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge und nur noch drei ausstehenden Spieltagen dürfte der ohnehin nur noch Formsache sein. Die Saisonbilanz der Andernacherinnen ist mit acht Siegen, sieben Remis und acht Niederlagen ausgeglichen. Zuletzt feierte das Team einen 2:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg II, dem ebenfalls der Abstieg droht.

Gerstners Schlüssel: mehr Durchschlagskraft im Angriffsdrittel

Thomas Gerstner, der seit seinem Amtsantritt Anfang März noch ohne Punktgewinn ist, hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. „Ich hoffe, dass es ein enges Spiel wird. Ich erwarte, dass die Mädels alles geben. Vielleicht steht dann am Ende ein Ergebnis, mit dem wir halbwegs zufrieden sein können“, sagt der Warbeyener Trainer.

Dafür muss sich vor allem das Spiel im Angriffsdrittel deutlich verbessern. Beim 0:3 in Potsdam kam der VfR zuletzt nur zu einer klaren Torchance. „Wenn wir vorne nicht konsequenter sind und die Fehler des Gegners nicht nutzen, wird es schwierig. Andernach hat es in vielen Spielen geschafft, aus wenig viel zu machen. Genau darin liegt der Unterschied – und daran arbeiten auch wir im Training“, sagt Thomas Gerstner.