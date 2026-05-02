So will der VfR Warbeyen endlich ein Erfolgserlebnis erzwingen

Thomas Gerstner, der seit seinem Amtsantritt Anfang März noch ohne Punktgewinn ist, hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. „Ich hoffe, dass es ein enges Spiel wird. Ich erwarte, dass die Mädels alles geben. Vielleicht steht dann am Ende ein Ergebnis, mit dem wir halbwegs zufrieden sein können“, sagt der Warbeyener Trainer.

Dafür muss sich vor allem das Spiel im Angriffsdrittel deutlich verbessern. Beim 0:3 in Potsdam kam der VfR zuletzt nur zu einer klaren Torchance. „Wenn wir vorne nicht konsequenter sind und die Fehler des Gegners nicht nutzen, wird es schwierig. Andernach hat es in vielen Spielen geschafft, aus wenig viel zu machen. Genau darin liegt der Unterschied – und daran arbeiten auch wir im Training“, sagt Thomas Gerstner.