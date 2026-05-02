So will der VfR Warbeyen endlich ein Erfolgserlebnis erzwingen

Die Tage des VfR Warbeyen in der 2. Bundesliga der Frauen sind gezählt – und damit schwinden auch die Gelegenheiten für Trainer Thomas Gerstner und sein Team, sich noch mit einem Erfolgserlebnis aus der zweithöchsten Spielklasse zu verabschieden. Den nächsten Anlauf unternimmt der VfR am Sonntag um 14 Uhr, wenn die SG 99 Andernach in Kleve zu Gast ist. Das Hinspiel im November gehörte zu den engeren Partien, die der Aufsteiger in dieser Saison bestritten hat. Vielleicht ein gutes Omen?
Bei der knappen 1:2-Niederlage belohnte sich der VfR Warbeyen damals für eine engagierte Leistung zumindest mit dem späten Anschlusstreffer durch Lotte Masseling. Zwei Aluminiumtreffer verhinderten zudem, dass der VfR Zählbares aus Rheinland-Pfalz mit nach Hause nahm.
Die SG Andernach kann am Sonntag in Kleve den Klassenerhalt rechnerisch festzurren. Bei sieben Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge und nur noch drei ausstehenden Spieltagen dürfte der ohnehin nur noch Formsache sein. Die Saisonbilanz der Andernacherinnen ist mit acht Siegen, sieben Remis und acht Niederlagen ausgeglichen. Zuletzt feierte das Team einen 2:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg II, dem ebenfalls der Abstieg droht.
Thomas Gerstner, der seit seinem Amtsantritt Anfang März noch ohne Punktgewinn ist, hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. „Ich hoffe, dass es ein enges Spiel wird. Ich erwarte, dass die Mädels alles geben. Vielleicht steht dann am Ende ein Ergebnis, mit dem wir halbwegs zufrieden sein können“, sagt der Warbeyener Trainer.
Dafür muss sich vor allem das Spiel im Angriffsdrittel deutlich verbessern. Beim 0:3 in Potsdam kam der VfR zuletzt nur zu einer klaren Torchance. „Wenn wir vorne nicht konsequenter sind und die Fehler des Gegners nicht nutzen, wird es schwierig. Andernach hat es in vielen Spielen geschafft, aus wenig viel zu machen. Genau darin liegt der Unterschied – und daran arbeiten auch wir im Training“, sagt Thomas Gerstner.