So will der VfR Warbeyen den 1. FC Neubrandenburg schlagen

Für die meisten Sportarten gilt eine einfache Rechnung: Je höher das Niveau, desto überregionaler sind auch die Wettkämpfe angelegt. Durch den Aufstieg in die Zweite Fußball-Bundesliga der Frauen begibt sich der VfR Warbeyen in dieser Saison gleich mehrfach auf weite Auswärtsfahrten –Hotelübernachtungen und viele, viele Stunden auf den deutschen Bundesautobahnen inklusive.

In den Play-offs um den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals wird der Niederrheinpokal-Sieger der vergangenen Saison nun direkt ins kalte Wasser geworfen. Der VfR Warbeyen ist am Sonntag um 12 Uhr beim unterklassigen Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg gefordert. Das Pokalduell beschert dem VfR noch vor dem Ligastart die wohl weiteste Auswärtsfahrt der Saison. Je nach Streckenwahl müssen zweimal zwischen 700 und 800 Kilometern zurücklegt werden.

Für Spielerinnen, Betreuerteam und all jene, die sich mit auf die Reise an die Mecklenburgische Seenplatte begeben, ist das gleichermaßen aufregend wie herausfordernd. „Gerade, weil das Spiel so weit weg ist, herrscht ein bisschen Abenteuerstimmung“, sagt VfR-Trainer Sandro Scuderi, nicht ohne auf die logistischen Herausforderungen hinzuweisen. „Die zeitliche Planung gestaltet sich diesmal echt schwierig. Wir starten am Samstag um acht Uhr und hoffen, gegen 18 Uhr in Neubrandenburg zu sein. Eine Trainingseinheit macht dann keinen Sinn mehr. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass wir einen kleinen Lauf einplanen, um die Busfahrt aus den Knochen zu bekommen“, sagt der Coach.

Keine 24 Stunden später sollen im Neubrandenburger Jahnstadion die Früchte der rund achtwöchigen Saisonvorbereitung geerntet werden. Der VfR Warbeyen möchte im dritten Anlauf endlich den ersten DFB-Pokal-Sieg seiner Vereinsgeschichte einfahren. In der vergangenen Saison war der damalige Regionalligist dramatisch im Elfmeterschießen an DJK Wacker Mecklenbeck gescheitert. Zwei Jahre zuvor hatte der VfR in Runde eins gegen Borussia Bocholt das Nachsehen.

„Gerade über die Niederlage im letzten Jahr ärgern wir uns immer noch. Wir wissen aber auch, worauf wir diesmal aufpassen müssen“, sagt Sandro Scuderi, der seine Kontakte in der Hauptstadt bemüht hat, um ein paar Informationen über den Gegner einzuholen. „Wir hatten schon Freundschaftsspiele gegen Union und Viktoria Berlin. Die Verantwortlichen kennen sich in der Ecke so ein bisschen aus. Der Gegner scheint einige Spielerinnen mit Erfahrung in der Regionalliga Nordost zu haben.“

Als Zweitliga-Aufsteiger geht der VfR Warbeyen als Favorit in die Partie. Scuderi rechnet mit viel Ballbesitz. „Ich gehe davon aus, dass wir die spielbestimmende Mannschaft sein werden und in der Offensive kreative Ideen finden müssen. Trotzdem wollen wir aus einer stabilen Defensive heraus agieren. Dafür haben wir eine entsprechende Aufstellung im Kopf“, sagt der VfR-Trainer.

Die lange Rückfahrt will man natürlich gerne mit positiven Gefühlen antreten. „Für den Gegner und für uns ist es das Spiel des Jahres. Wir werden alles daransetzen, eine Runde weiterzukommen.“ Nach dem Spiel geht es direkt in den Bus. Denn, so Scuderi: „Einige müssen am Montagmorgen schon wieder auf der Arbeit durchstempeln.“