So will der VfR Warbeyen den 1. FC Köln vor Rekordkulisse entzaubern

1100 Zuschauer lockte der VfR Warbeyen im August 2022 zu seinem allerersten Spiel im DFB-Pokal der Frauen ins Klever Stadion am Bresserberg. Mit 1:2 wurde die Partie gegen Borussia Bocholt damals verloren. Immerhin rund 700 Fans waren es 2024 im Erstrunden-Spiel gegen die DJK Wacker Mecklenbeck (4:5 nach Elfmeterschießen). Am Sonntag steigt der VfR zum dritten Mal in den Hauptrunden-Ring des DFB-Pokals – und der Fußball-Zweitligist steht erneut vor einer hohen Hürde.
In dieser Saison bescherte die Auslosung dem VfR zunächst ein Auswärtsspiel beim 1. FC Neubrandenburg in der neu geschaffenen Play-off-Runde. Nur 100 Zuschauer sahen den 8:0-Erfolg, der damit der erste DFB-Pokal-Sieg in der Warbeyener Vereinsgeschichte war. Der Lohn: ein Heimspiel in der ersten Hauptrunde.
Wenn am Sonntag um 13 Uhr der 1. FC Köln in Kleve zu Gast ist, rechnen alle Verantwortlichen mit einer würdigen Kulisse. Der namhafte Bundesligist aus der Rheinmetropole soll seinen Teil dazu beitragen, dass die alte Zuschauer-Bestmarke geknackt wird. „Ich kann mir echt gut vorstellen, dass das klappt, wenn die Kölner auch noch 200 bis 300 Leute mitbringen“, sagt VfR-Trainer Sandro Scuderi, seines Zeichens glühender FC-Fan.
Eine, die beim bisherigen Rekordspiel 2022 gegen Borussia Bocholt auf dem Platz stand, ist Mariken Kroon. Die 22-Jährige ist seit mehr als sechs Jahren fester Bestandteil des Warbeyener Kaders. Kroon kam zeitgleich mit ihrem Trainer Sandro Scuderi an den Duvenpoll. An den ersten Auftritt im DFB-Pokal kann sie sich noch lebhaft erinnern.
„Wir kamen ins Stadion und haben auf die Tribüne geschaut – da waren so viele Leute. Das war für uns alle eine ganz neue Geschichte“, sagt Kroon. Mittlerweile hat sie sich an die vollen Ränge gewöhnt. In der Zweiten Bundesliga sehen im Schnitt mehr als 400 Fans die Spiele des VfR Warbeyen. Das erste Pflichtspiel gegen einen Bundesligisten ist für alle Beteiligten natürlich trotzdem etwas Besonderes.
„Es ist sehr schön, dass wir gegen diese Vereine spielen dürfen. Für die Stadt Kleve ist es ebenfalls toll. Auf dem Platz müssen wir alle zu 100 Prozent da sein, um überhaupt eine Chance zu haben. Wenn eine nur mit 99 Prozent spielt, wird es ganz schwierig“, sagt Kroon, die auf den speziellen Charakter des Pokalwettbewerbs hofft.
Auch ihr Trainer hütet sich davor, das Spiel als Bonusspiel zu bezeichnen. „Ich habe als Trainer den Auftrag, eine gewisse Marschroute vorzugeben. Das kann man so oder so machen. Man kann in so ein Spiel reingehen und sagen: ‚Das kommt nicht alle Tage vor. Habt Spaß.’ Aber was heißt hier Spaß, wenn du nachher mit 0:3 hinten liegst“, sagt Sandro Scuderi.
Der Warbeyener Coach bevorzugt eine andere Herangehensweise: „Wir wollen so wenig wie möglich zulassen und Köln mürbemachen. Wenn man sieht, dass der Gegner sich die Zähne ausbeißt und lange Bälle spielt, kann die Arbeit gegen den Ball auch Spaß machen.“
Die Kölnerinnen um Ex-Nationalspielerin Marina Hegering wollen die Warbeyener Matchpläne nach Möglichkeit früh durchkreuzen. „Wir gehen natürlich als Favorit an den Start. Wir wissen aber auch, dass Warbeyen uns das Leben so schwer wie möglich machen möchte“, wird FC-Trainerin Britta Carlson in einer Vereinsmitteilung zitiert. Alles ist angerichtet für einen packenden Pokal-Fight.