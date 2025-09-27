So will der VfR Warbeyen den 1. FC Köln vor Rekordkulisse entzaubern

Der Warbeyener Coach bevorzugt eine andere Herangehensweise: „Wir wollen so wenig wie möglich zulassen und Köln mürbemachen. Wenn man sieht, dass der Gegner sich die Zähne ausbeißt und lange Bälle spielt, kann die Arbeit gegen den Ball auch Spaß machen.“

Die Kölnerinnen um Ex-Nationalspielerin Marina Hegering wollen die Warbeyener Matchpläne nach Möglichkeit früh durchkreuzen. „Wir gehen natürlich als Favorit an den Start. Wir wissen aber auch, dass Warbeyen uns das Leben so schwer wie möglich machen möchte“, wird FC-Trainerin Britta Carlson in einer Vereinsmitteilung zitiert. Alles ist angerichtet für einen packenden Pokal-Fight.