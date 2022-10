Nach der starken bezirksliga-Saison muss der VfB Bottrop noch in der Landesliga ankommen. – Foto: Sascha Köppen

So will der VfB Bottrop aus der Krise finden Nach drei Niederlagen in Serie ist der Aufsteiger im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga angekommen. Trainer Michael Schrank fordert, dass sein Team die Zweikämpfe annimmt – und spielerische Qualitäten regelmäßiger auf den Platz bringt.

Die Sorgenfalten beim Landesligisten VfB Bottrop werden zusehends tiefer. Drei Mal hat der Aufsteiger in der Gruppe 2 zuletzt in Serie verloren – eine bittere Bilanz. Gegen die SGE Bedburg-Hau und die DJK Lowick unterlag man jeweils 0:1, gegen den TSV Wachtendonk setzte es eine 2:4-Pleite. So steht das Team von Trainer Michael Schrank auf Tabellenplatz neun. Nur das bessere Torverhältnis sorgt dafür, dass die Schwarz-Weißen noch nicht in der Abstiegszone stehen

„Wir müssen noch in der Liga ankommen, aktuell sind wir natürlich nicht zufrieden. Wir tun uns schwer. Ein Grund ist sicherlich, dass viele wichtige Spieler langfristig ausgefallen sind oder weiterhin ausfallen“, sagt Michael Schrank. So waren Emre Köksal, Leon Stöhr, Ahmed Jemaiel und Devin Müller lange Zeit außen vor, teilweise kehren die Protagonisten nun aber wieder vorsichtig zurück. „An den ersten Spieltagen konnten wir diese Ausfälle noch kompensieren, aktuell aber können wir das nicht mehr. Und die Jungs, die zurückkommen, brauchen erst einmal Spielpraxis“, so Schrank. Am Sonntag gegen den SV Scherpenberg

So., 16.10.2022, 15:15 Uhr VfB Bottrop VfB Bottrop SV Scherpenberg Scherpenberg 15:15

Bei der 0:1-Niederlage gegen die DJK Lowick hätte sein Team aber eine ansehnliche Leistung gezeigt. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Nur haben wir uns selbst geschlagen, indem wir dem Gegner einen Elfmeter geschenkt haben“, sagt Schrank, der seit Saisonstart beim VfB an der Seitenlinie steht. Im vergangenen Jahr hatte das Team als Tabellenerster den Sprung aus der Bezirksliga geschafft. Es läuft nun das erste Landesliga-Abenteuer seit der Spielzeit 2014/2015. Doch was müssen die Männer aus Bottrop besser machen, damit die Abstiegssorgen nicht noch größer werden? „Wir müssen die Zweikämpfe unbedingt annehmen. In der Bezirksliga wird ganz anders Fußball gespielt. Nun ist die Körperlichkeit eine ganz andere. Auch Wille und Laufvermögen müssen richtig stark sein. Da ist das Niveau schon sehr hoch. Allerdings glaube ich, dass wir erfolgreich sein können, wenn wir die entsprechenden Tugenden an den Tag legen. Spielerisch gehören wir nämlich zu den besseren Mannschaften in der Landesliga“, sagt Michael Schrank, dessen Aufgebot am Sonntag, 15.15 Uhr, vor heimischem Publikum auf den SV Scherpenberg trifft.