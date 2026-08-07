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Ligavorschau
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So will der SSV Langenaubach in der A-Liga bestehen
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Mit dem 5:0-Auftaktsieg setzte Fußball-A-Ligist und Aufsteiger SSV Langenauchbach ein Ausrufezeichen. Vor dem Match bei der SG RoSi erklärt Spielertrainer Timo Strassen den Erfolg +++