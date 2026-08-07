 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligavorschau

So will der SSV Langenaubach in der A-Liga bestehen

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Mit dem 5:0-Auftaktsieg setzte Fußball-A-Ligist und Aufsteiger SSV Langenauchbach ein Ausrufezeichen. Vor dem Match bei der SG RoSi erklärt Spielertrainer Timo Strassen den Erfolg +++

von Redaktion · Gestern, 17:07 Uhr · 0 Leser
Kompromisslos: Langenaubachs Spielertrainer Timo Strassen (blaues Trikot, hier gegen SSV Dillenburgs Gedu Fikadu) klärt den Ball resolut. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch
Kompromisslos: Langenaubachs Spielertrainer Timo Strassen (blaues Trikot, hier gegen SSV Dillenburgs Gedu Fikadu) klärt den Ball resolut. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch

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Langenaubach

Haiger-Langenaubach. Seinen ersten Auftritt als hauptverantwortlicher Spielertrainer hat Timo Strassen ebenso souverän gemeistert wie sein erstes „Interview“ mit der heimischen Presse. Mit 5:0 bezwang Aufsteiger SSV Langenaubach am Sonntag die SSG Breitscheid. Einige Tage später stand er dieser Redaktion zum Gespräch zur Verfügung.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.