So will der SC Kapellen aus der Krise kommen Die Saison in der Landesliga läuft nicht nach dem Geschmack des SC Kapellen. Nach der Pleite bei Schlusslicht Fischeln ist für das ambitionierte Team Abstiegskampf angesagt. Unruhe ist im Verein aber noch nicht zu erkennen.

Björn Feldberg ist lange genug im Trainergeschäft um zu wissen, dass es nicht gut ist, eine junge, noch in der Entwicklung befindliche Mannschaft zu großem Druck auszusetzen. Deswegen hat er sich im Vorfeld der laufenden Saison auch nicht entlocken lassen, dass der von ihm betreute SC Kapellen den Aufstieg in die Oberliga anstrebt.

Vielmehr brauche seine Mannschaft noch Zeit. Doch klar ist auch: Nach der Vize-Meisterschaft im Sommer hat sich der Verein etwas anderes vorgestellt, als nach acht Spieltagen das Abstiegsgespenst im Nacken zu haben. Und das haben die Kapellener nach der 0:3-Pleite beim bis dahin sieglosen Schlusslicht VfR Krefeld-Fischeln auf jeden Fall.

„Dass das keine unbeschwerte Saison mehr wird, ist klar. Wir müssen uns jetzt dem Abstiegskampf stellen. Das gilt für Spieler, Trainer und den Vorstand“, sagt Ralf Stübben als Geschäftsführer der SCK. Dass es soweit kommen würde, danach hatte es Ende August überhaupt nicht ausgesehen. Schließlich besiegten die Kapellener im ersten Pflichtspiel zunächst im Niederrheinpokal den Oberligisten FSV Duisburg und ließen im ersten Punktspiel ein souveränes 2:0 beim Oberliga-Absteiger 1. FC Mönchengladbach folgen. Ein erster Dämpfer war dann aber die Derbyniederlage (1:2) daheim gegen die Holzheimer SG, der dann auch noch ein 0:2 in Viersen und das unglückliche Pokalaus mit 1:2 nach Verlängerung gegen den Oberligisten Germania Ratingen folgten. Nach einem Unentschieden gegen Primus Büderich und dem 4:0 gegen Aufsteiger Mennrath schien die Feldberg-Truppe zwar wieder auf dem richtigen Weg, doch drei Punktspielniederlagen in Folge führten in einer Landesliga-Staffel mit nur 13 Mannschaften schnurstracks in den Tabellenkeller.

Abgesehen davon, dass inzwischen in der einen oder anderen Situation das Spielglück abhandengekommen ist, haben die Kapellener ihre enormen personellen Probleme als Hauptproblem ausgemacht. Schon in der Rückrunde der Vorsaison war es immer wieder auch wegen Corona zu vielen Ausfällen gekommen, doch dieses Mal trifft es die Mannschaft besonders hart. Kommen Spieler zurück, verabschieden sich in unschöner Regelmäßigkeit andere. Als sich zum Beispiel kürzlich Kapitän Robert Wilschrey und Stürmer Pablo Ramm fit meldeten, erwischte es kurz darauf Thomas Lavia im Training und Keirol Aaron sah im Kreispokal die Rote Karte, wofür es drei Spiele Sperre gab. „Uns haben gegen Krefeld 13 Spieler gefehlt, wovon zehn das Zeug haben, in der Startformation zu stehen“, meinte Björn Feldberg nach der Niederlage in Krefeld. Wobei es ihn ehrt, dass er das nicht als Ausrede für die schwache Vorstellung gelten lassen wollte. „Wir können auch so genug Qualität auf den Platz bringen, um es besser zu machen.“ Natürlich weiß auch Ralf Stübben, dass es nicht ideal ist, wenn permanent Spieler auf ungewohnten Positionen aushelfen müssen, doch auch er ist kein Freund von Ausflüchten: „Wir klagen nicht, sondern arbeiten seriös weiter.“