So will der FC Monheim seinen Erwartungen gerecht werden

Gelingen soll dies jetzt erstmals gegen den VfL Jüchen-Garzweiler am Freitag, bei dem auch einige ehemalige Monheimer ein neues Zuhause gefunden haben. Im Hinspiel im Rheinstadion trennte man sich mit 1:2 aus Monheimer Sicht. Nach dem frühen Führungstreffer von Talha Demir (4.), waren es die eingewechselten Benjamin Schütz und Yuta Inoue, die in der zweiten Halbzeit die Treffer zum Sieg der Gäste erzielten (69. und 90. Minute).

Darüber, dass Jüchen mit nur 22 Gegentreffern aktuell die stärkste Defensive der Liga stellt, macht sich Ruess keine Gedanken. Denn auch der FCM ließ in den vergangenen Spielen wenig aus dem Spiel heraus zu. Wie man dagegen ankommt, ist dem Trainer klar: „Du musst weiter aktiv bleiben und das, was du leisten kannst, über 90 Minuten abrufen.“

Die drei Punkte wollen sich die Monheimer am Freitag in Jüchen sichern. Dass das auf jeden Fall möglich ist, macht Ruess deutlich: „Diese Liga ist sehr ausgeglichen, da kann wirklich jeder aktuell jeden besiegen. Deshalb geht es darum, die Sinne zu schärfen, das eigene Leistungsvermögen in jedem Spiel über 90 Minuten abzurufen und einfach weiterzumachen.“ Sollte dies dem FCM an diesem Wochenende gelingen, sollte das wohl neben einem Sieg für drei wichtige Punkte auch einer für die Moral sein.