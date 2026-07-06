So will der FC Freudenberg zurück in die Kreisoberliga Der FC Freudenberg hat nach Platz drei Blut geleckt: Nach einer starken Saison peilt der FCF den Aufstieg in die KOL. Helfen sollen auch Talente aus der eigenen Jugend von Alexander Knittel · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Freudenberg hat sich zur kommenden Saison den Aufstieg in die Kreisoberliga vorgenommen. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Wiesbaden. Möglichst früh nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wollte der FC Freudenberg in der vergangenen Spielzeit. Am Ende der A-Liga-Saison wurde es Platz drei für den FCF. Das gesteckte Ziel erreichte man in beachtlicher Art und Weise, schielte gegen Saisonende gar Richtung Aufstieg. Aus Freudenberger Sicht entsprechend folgerichtig: Nächste Spielzeit soll es in die Kreisoberliga gehen.



Paulsen: Sprung nach oben ist möglich „Das Saisonziel ist für uns eine völlig logische Konsequenz aus der vergangenen Runde. Wir haben gesehen, was mit dem Kader möglich ist und dass wir dort oben absolut mithalten können. Man weiß natürlich nie im Detail, was bei den anderen Teams passiert und wie dort aufgerüstet wird. Wir trauen uns diesen Sprung aber absolut zu“, erklärt der sportliche Leiter Felix Paulsen.

Unterstützen sollen dabei, neben vier weiteren Zugängen, Verstärkungen aus der eigenen A-Jugend. So startet für Lucian Eidmann, Benjamin Friedrich und Maximilian Wittich das erste Jahr im Aktiven-Bereich. Die Jungs verlassen damit die Freudenberger A-Jugend, die ein weiteres Jahr Gruppenliga hinter sich hat. „Dieser Schritt macht uns als Verein sehr stolz. Genau so soll es laufen. Unsere A-Jugend wird auch in den kommenden Jahren regelmäßig wieder starke Spieler für den Aktivenbereich formen. Immer wieder bekommen wir auch in der B-Jugend hochkarätige Neuzugänge, die sich für unsere Jugendabteilung entscheiden. Das ist eine große Chance, solche Spieler bei uns weiterzuentwickeln und in der Ersten Mannschaft zu etablieren“, freut sich Paulsen. Paulsen: „Schwere Gegner in der A-Liga warten“