So will der FC Freudenberg zurück in die Kreisoberliga

Wiesbaden. Möglichst früh nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wollte der FC Freudenberg in der vergangenen Spielzeit. Am Ende der A-Liga-Saison wurde es Platz drei für den FCF. Das gesteckte Ziel erreichte man in beachtlicher Art und Weise, schielte gegen Saisonende gar Richtung Aufstieg. Aus Freudenberger Sicht entsprechend folgerichtig: Nächste Spielzeit soll es in die Kreisoberliga gehen.
Paulsen: Sprung nach oben ist möglich
„Das Saisonziel ist für uns eine völlig logische Konsequenz aus der vergangenen Runde. Wir haben gesehen, was mit dem Kader möglich ist und dass wir dort oben absolut mithalten können. Man weiß natürlich nie im Detail, was bei den anderen Teams passiert und wie dort aufgerüstet wird. Wir trauen uns diesen Sprung aber absolut zu“, erklärt der sportliche Leiter Felix Paulsen.
Unterstützen sollen dabei, neben vier weiteren Zugängen, Verstärkungen aus der eigenen A-Jugend. So startet für Lucian Eidmann, Benjamin Friedrich und Maximilian Wittich das erste Jahr im Aktiven-Bereich. Die Jungs verlassen damit die Freudenberger A-Jugend, die ein weiteres Jahr Gruppenliga hinter sich hat. „Dieser Schritt macht uns als Verein sehr stolz. Genau so soll es laufen. Unsere A-Jugend wird auch in den kommenden Jahren regelmäßig wieder starke Spieler für den Aktivenbereich formen. Immer wieder bekommen wir auch in der B-Jugend hochkarätige Neuzugänge, die sich für unsere Jugendabteilung entscheiden. Das ist eine große Chance, solche Spieler bei uns weiterzuentwickeln und in der Ersten Mannschaft zu etablieren“, freut sich Paulsen.
Paulsen: „Schwere Gegner in der A-Liga warten“
Geht es nach Paulsen, sollen die Eigengewächse also gleich in ihrem ersten Jahr einen Aufstieg feiern. Leicht dürfte das nicht werden: Hört man sich in der A-Liga um, ist vor allem der Respekt vor Klarenthal und Hellas Schierstein groß. Das weiß auch Paulsen: „Es sind wieder schwere Gegner dabei. Teams, die letztes Jahr im Mittelfeld waren, haben sich deutlich verstärkt. Letztes Jahr haben wir gesehen, wie eng die A-Liga ist. In den ersten zehn Spielen hat ja quasi jeder jeden geschlagen und man hat mit einem Sieg gefühlt zehn Plätze gut gemacht. Ich glaube, dass es diese Saison wieder lange sehr eng werden kann und sich erst in der Rückrunde ein klareres Bild zeichnet. Dort wollen wir uns dann behaupten.“