So will Bergfrieds Trainer Müller sein Team fit für die Saison machen

– Foto: Andreas Bornewasser

Der SV Bergfried Leverkusen befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Saison. Nach einer bemerkenswerten Rückrunde und einem starken siebten Platz in der Vorsaison will Trainer Stefan Müller den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Große personelle Umbrüche gibt es nicht. Stattdessen setzt der Verein auf Kontinuität, Entwicklung und die Förderung junger Spieler.

Fokus liegt auf der Defensive

Seit rund drei Wochen arbeitet die Mannschaft wieder auf dem Platz. Im Mittelpunkt steht dabei weniger das Ergebnis einzelner Testspiele als vielmehr die Weiterentwicklung des Teams. „Wir wollen als Mannschaft noch besser funktionieren, kompakter auftreten und uns vor allem im Kollektiv taktisch weiterentwickeln“, sagt Müller. Ein besonderer Schwerpunkt liege dabei auf dem Spiel gegen den Ball. Die Defensive soll stabiler werden als noch in der vergangenen Saison, in der Bergfried trotz des starken Endspurts 58 Gegentore kassierte. Darüber hinaus arbeitet das Trainerteam intensiv an taktischen Abläufen. Die Mannschaft soll variabler werden. Die Voraussetzungen dafür scheinen günstig, denn der Großteil des erfolgreichen Kaders ist zusammengeblieben. „Uns war wichtig, nicht zu viele Veränderungen vorzunehmen“, betont Müller. Verlassen haben den Verein nur Taha Can Uluc, Orcun Tutkun und Malte Mersmann.

Zugänge mit Potenzial

Auf der Seite der Zugänge setzt Bergfried konsequent auf seine Philosophie. In Michael Cebulla von Bergisch Gladbach 09 und Marco Zohar (eigene Reserve) wurden zwei neue Torhüter verpflichtet. Hinzu kommen Maher Hassan vom TuS Quettingen, Johannes Ben Abdelah aus der U19 des SV Schlebusch, Rafael Santos Tyrelis vom SSV Lützenkirchen sowie Francesco Costarella von Deutz 05 II. „Wir wollten Spieler mit Entwicklungspotenzial für uns gewinnen. Alle sind jung, kommen aus der Region und passen hervorragend zu unserer Philosophie“, sagt der Trainer. Die Förderung junger Spieler sei ein zentraler Bestandteil der Vereinsidee. Gleichzeitig sollen die Zugänge die Konkurrenz innerhalb des Kaders erhöhen und neue Impulse setzen.