So will Benni Bender mit dem FV Breidenbach erfolgreich sein

Breidenbach. Benjamin „Benni“ Bender hat schon zweimal zwei Jahre lang für den Fußball-Verbandsligisten FV 09 Breidenbach gespielt, ehe er 2019 als Spielertrainer beim A-Ligisten SG Wommelshausen/Dernbach einstieg. Seine Trainerkarriere führte ihn über den TSV Bicken bis zum TSV Steinbach II in die Hessenliga. Zur kommenden Spielzeit hat der gebürtige Herborner, der demnächst seinen 37. Geburtstag feiert, erneut beim FV Breidenbach angeheuert, um die Nachfolge des Trainerduos Felix Baum/Johannes Burk anzutreten. Im Interview spricht er über seine Beweggründe, seine Ziele mit dem Hinterländer Traditionsverein und die Wege, auf denen er diese erreichen will.