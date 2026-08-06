 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

So will Aufsteiger Barbaros aus der Krise kommen

Wie steht es um Moral, Neuzugänge, Abgänge und Verletzte? Der Sportliche Leiter und der Kapitän beziehen Stellung

von Torben Schröder · Gestern, 16:22 Uhr · 0 Leser
Barbaros-Kapitän Joseph Meier will voran gehen.
Barbaros-Kapitän Joseph Meier will voran gehen. – Foto: Pia Pfeifer

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Vier Spiele, vier Punkte. So begann der SKC Barbaros Mainz vor einem Jahr seine weit vor Saisonende eingefahrene Meisterschaft in der Bezirksliga. Ein Fehlstart, den der Landesliga-Neuling gerade immer wieder in Erinnerung ruft. „Wir kommen da raus“, betont der Sportliche Leiter Hakan Akcay, „vor einem Jahr sind wir auch schlecht gestartet und hatten dann eine 20-Siege-Serie.“

Die Mainzer Türken sind ob ihres Durchmarschs aus der B-Klasse ein beliebtes Gesprächsthema auf den regionalen Sportplätzen, und es wird reichlich geunkt. Was Sportchef und Kapitän vor dem Spiel gegen Top-Team FC Speyer (Sonntag, 15 Uhr) zu Gerüchten um abwanderungswillige Spieler sagen, wie es mit den angekündigten Neuzugängen aussieht und wann die vielen, vermissten Leistungsträger wiederkommen, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
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FC Speyer 09
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