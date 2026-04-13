„So wie heute wollen wir nie wieder Fußball spielen“: ASV trotz Sieg unzufrieden

Keine gute Note für den künstlerischen Gesamteindruck: Andreas Jerkovic, der mit dem ASV beim 2:0 gegen Ober-/Unterhaunstadt allerdings ergebnismäßig überzeugte. – Foto: HAB

Dachau – Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau stellten sich auf ein intensives Auswärtsspiel beim TSV Ober-/Unterhaunstadt ein – und bekamen ein Duell, das Trainer Matthias Koston als „eines der schlechtesten Bezirksliga-Spiele, die ich je gesehen habe“ einstufte. Die Gäste durften sich immerhin über drei Punkte freuen: Durch den 2:0-Erfolg schrumpfte der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz auf fünf Punkte.

Koston hatte von seiner Mannschaft großen Einsatz und eine hohe Laufbereitschaft gefordert, doch seine Spieler blieben zunächst vieles schuldig. Brenzlige Situationen mussten die Gäste dennoch nur selten überstehen, denn Ober-/Unterhaunstadt präsentierte sich ideenlos. Die Gastgeber konnten nicht, Dachau wollte nicht. Immerhin fielen Tore – und die erzielten die Gäste: In der 17. Minute brachte Cihan Öztürk den ASV mit 1:0 in Führung. Die Führung hielt bis zur Pause, Koston war dennoch nicht zufrieden: „Sie hatten auch eine gute Chance. Da hätten wir uns über einen Gegentreffer nicht beschweren dürfen.“

ASV Dachau freut sich über das Ergebnis – Coach Koston zeigt sich extrem enttäuscht von der Leistung

Der ASV-Coach hoffte auf eine Steigerung seiner Mannschaft nach dem Wechsel – doch die blieb aus. „Das war ein Auftritt ohne Energie und Einstellung“, so Koston. Weil der Gegner weiterhin keine Mittel fand, verstrich die Zeit ohne nennenswerte Höhepunkte. Eine Viertelstunde vor Schluss fiel dann die Entscheidung: Leo Di Pasquale traf zum 2:0 für die Dachauer. Diese Führung gaben die Gäste nicht mehr aus der Hand. Über das Ergebnis freute sich der ASV, nicht aber über den eigenen Auftritt.