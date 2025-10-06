So wie das Wetter, ein zu vergessener Sonntag für den FC Remscheid

Velbert hatte Anstoß, doch schnell war zu erkennen, dass der FC Remscheid unter dem neuen Cheftrainer mit einer anderen Spielidee auftrat. Der FCR presste früh, schaltete nach Ballgewinnen blitzschnell um und spielte zielstrebig in die Offensive – einzig die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Nach etwa 30 Minuten hätte es bereits 3:0 stehen können, doch R. Ben Hamada (2min.), K. Shirahata (13 min), T. Zupo (17min) und A. Pedchenko (18min) vergaben beste Möglichkeiten.

Der FC Remscheid musste im Vergleich zur Vorwoche erneut mit einer veränderten Startelf antreten. F. Belzer ersetzte den gesperrten N. Burghard, und L. Sola rückte für den ebenfalls gesperrten S. Apicella in die Anfangsformation. Der SC Velbert trat bis auf eine Position unverändert an.

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine. In der 48. Minute sah F. Belzer die Gelbe Karte, und nur drei Minuten später unterlief ihm im Laufduell auf der linken Seite ein Foul – Gelb-Rot! Innerhalb von drei Minuten schwächte sich der FC Remscheid erneut selbst. Trotz Überzahl tat sich der SC Velbert schwer, das Spiel zu dominieren, und der FCR kam sogar zu zwei guten Chancen durch V. Di Mari (58 min) und L. Sola (65 min)

Nach nur 30 minunten machte sich der hohe Aufwand des FCR bemerkbar. Konditionell ließ die Mannschaft nach ,,wo das her kommt kann ich zu zeit nicht beurteilen wir werden daran Arbeiten müssen so Björn Joppe nach dem spiel. Und der SC Velbert fand immer besser ins Spiel. Die Gäste kamen zu ihren ersten guten Gelegenheiten und hätten das Spiel vor der Pause sogar auf den Kopf stellen können. So ging es im regnerischen Remscheid mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

In der 68. Minute fiel dann doch das 0:1: Ein halbhoher Ball in den Strafraum, ein Remscheider Abwehrspieler rutschte aus, köpfte den Ball unglücklich zu P. Malua-Kikangila, der Remscheids Torwart M. Horn umkurvte und ins leere Tor einschob.

Doch der FC Remscheid gab nicht auf. Der SC Velbert konnte seine Überzahl weiterhin nicht ausnutzen, und in der 73. Minute fiel nach einer Ecke der verdiente Ausgleich: L. Sola traf zum 1:1. In der Schlussphase übernahm der SC Velbert zunehmend die Kontrolle, während der FCR nur noch mit Einzelaktionen für Entlastung sorgte.

Dann die entscheidende Szene in der Nachspielzeit: In der 94. Minute fiel ein Velberter Spieler an der linken Strafraumecke, und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. „Der Zeitpunkt war etwas glücklich, aber wir nehmen es dankbar an“, kommentierte SCV-Trainer Christian Britscho nach dem Spiel. L. Bock verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 1:2-Endstand.

Der FC Remscheid hätte das Spiel bereits in der ersten Halbzeit für sich entscheiden können, während Velbert in Überzahl fast den Sieg aus der Hand gegeben hätte. Am Ende steht ein später Auswärtssieg des SC Velbert – und ein missglückter Einstand für den neuen Trainer des FC Remscheid.

Stimmen zum Spiel

Christian Britscho (Trainer SC Velbert):

„Heute hat man gesehen, dass wir eine sehr junge Mannschaft sind – gerade in der Phase, in der wir 1:0 führen und einen Mann mehr auf dem Platz haben. Da müssen wir einfach weiterspielen und dürfen das Ergebnis nicht nur verwalten wollen. Dann bekommen wir das 1:1 – da sehen wir nicht gut aus.

Der Zeitpunkt des Elfmeters war glücklich, aber wir hätten schon eine Szene vorher einen bekommen müssen. Ich habe meinen Jungs auch gesagt, dass sie verdient mit 2:1 gewonnen haben, weil sie bis zum Schluss gearbeitet haben. Wir nehmen die Punkte hier beim Traditionsclub FC Remscheid gerne mit.“

Auf die Frage nach den Zielen in dieser Saison:

„Das Ziel dieser Saison ist klar: eine Trendwende im Vergleich zu den vergangenen Jahren zu schaffen. Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln, um frühzeitig mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Letzte Saison haben wir auf dem 14. Tabellenplatz abgeschlossen, und es wurde hinten raus noch einmal brenzlig. Ziel ist es, eine ruhige Saison zu spielen – und wenn uns das gelingt, traue ich meiner Mannschaft alles zu.“

Björn Joppe (Trainer FC Remscheid):

„Wir haben jetzt dreimal zusammen trainiert, und meine Vorgaben haben die Jungs in den ersten 30 Minuten gut umgesetzt. Dann merkte man aber, dass konditionell noch etwas fehlt – warum das so ist, kann ich aktuell nicht beurteilen.

In der 2 Halbzeit kassieren wir in Unterzahl das 1:0, kommen aber trotz schwerer und müder Beine noch einmal zurück und machen das 1:1. Dass wir in der 94. Minute den Elfmeter gegen uns bekommen, ist hart – aber so ist Fußball.

Nach nur drei Trainingseinheiten ist mir das Ergebnis erstmal zweitrangig. Mir war wichtig, dass die Mannschaft meine Ideen umsetzt – das haben sie gut gemacht. Sie haben mir gezeigt, dass sie wollen. Wenn wir konditionell zulegen, ist die Mannschaft in der Lage, solche Spiele auch zu gewinnen. Die Qualität ist da – daran werden wir arbeiten. Ich bin zuversichtlich.“

Mein Fazit zum Spiel

Der FC Remscheid hat bis zur 51. Minute einen ganz anderen Fußball gezeigt als in den bisherigen Saisonspielen – klar strukturierter und zielstrebiger nach vorne. Nur das altbekannte Problem blieb: die Chancenverwertung.

Dann schwächt sich der FCR erneut selbst – mit dem vierten Platzverweis im dritten Spiel in Folge. Wieder muss man mehr laufen als der Gegner, was natürlich an die Substanz geht.

Trotzdem ist es bemerkenswert, wie die Mannschaft mit müden Beinen noch den Ausgleich erzielt. Dass sie in der 94. Minute den Elfmeter gegen sich bekommen, ist doppelt hart für die Moral.

Aber man muss auch dem SC Velbert gratulieren: Es ist eine junge, gut eingestellte Mannschaft, die ihre Chancen genutzt hat. Am Ende zählen die Tore – und da war Velbert einfach effektiver.

Nach dem 8. Spieltag steht der SC Velbert mit 14 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz, der FC Remscheid mit 10 Punkten auf Platz 14. Der Spieltag hat erneut gezeigt: Jeder kann jeden schlagen.

Der ASV Süchteln verliert in Gnadental mit 1:2, und der starke DV Solingen unterliegt im Stadtderby dem TSV Solingen mit 1:2.

Wenn FC Remscheid ihre vielen Chancen besser nutzen ist der Weg in die obere Tabellenhelfte gewiss.

Wenn die junge Mannschaft vom SC Velbert in manchen Situationen es Kleverer machen und sich nicht selber in nöten bringt, haben wir von ihnen viel zu erwarten.

Wir sind gespannt, wie es weitergeht.

Ausblick

Der SC Velbert empfängt nächste Woche Sonntag zu Hause den SC Union Nettetal.

Der FC Remscheid ist zu Gast beim SC Kapellen-Erft.