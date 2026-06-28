So werden die Landesliga-Staffeln in der Saison 2026/27 aussehen LOTTO-Landesliga +++ Nach den Relegationsspielen zeichnet sich bezüglich der Staffeleinteilung ein klares Bild von Kevin Gehring · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Möller

Am Sonnabend sind die finalen Entscheidungen in den beiden Relegationen der LOTTO-Landesliga gefallen. Während der CFC Germania die Spielklasse in Richtung Verbandsliga verlässt, bleiben der in den Aufstiegsspielen unterlegene SSV 80 Gardelegen sowie der in der Abstiegsrelegation siegreiche SC Naumburg in der Landesliga. Damit sollte die Staffeleinteilung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) problemlos aufgehen. So dürfte die LOTTO-Landesliga in der Saison 2026/27 aussehen.

LOTTO-Landesliga Nord Vier Teams haben die LOTTO-Landesliga Nord verlassen, vier Mannschaften kommen im Sommer neu dazu. Der Meister VfB Ottersleben wird künftig in der Verbandsliga auf Punktejagd gehen. Der SV Irxleben, der SV 08 Baalberge und der in der Abstiegsrelegation unterlegene SV Preussen Schönhausen müssen den Gang in die Landesklasse antreten. Im selben Verhältnis werden voraussichtlich auch die neuen Teams dazu kommen. Der SSV Havelwinkel Warnau ist nach seinem ersten Verbandsliga-Jahr der Vereinsgeschichte zurück. Mit dem Burger BC (Landesklasse 1), dem Landesliga-Neuling TSG Grün-Weiß Möser (Landesklasse 2) sowie dem SV Eintracht Osterwieck (Landesklasse 3) stoßen drei Aufsteiger dazu.

So könnte die LOTTO-Landesliga Nord in der Saison 2026/27 aussehen: SSV Havelwinkel Warnau (Ab)

SSV 80 Gardelegen

SV 09 Staßfurt

Union Schönebeck

FSV Saxonia Tangermünde

Ummendorfer SV

Oscherslebener SC

Osterburger FC

SV Fortuna Magdeburg II

TuS Schwarz-Weiß Bismark

SV Stahl Thale

FSV Grün-Weiß Ilsenburg

SV Arminia Magdeburg

Burger BC (Auf)

TSG Grün-Weiß Möser (Auf)

SV Eintracht Osterwieck (Auf) LOTTO-Landesliga Süd Nach dem Aufstieg des CFC Germania 03 und dem Klassenerhalt des SC Naumburg in der Relegation geht die Rechnung auch in der Süd-Staffel genau auf. Neben den Köthenern wird die SG Reppichau in der neuen Saison erstmalig in der Verbandsliga an den Start gehen. Dagegen steigen die LSG Lieskau und der TSV Blau-Weiß Brehna in die Landesklasse ab.