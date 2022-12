„So wenig Punkte haben wir noch nie geholt“: Riedmüller sucht Gründe für die SVH-Misere Verletzungen, fehlender Konkurrenzkampf und individuelle Patzer

Im Interview begibt sich der Heimstettner Torhüter Maximilian Riedmüller auf die Suche nach Gründen für die Talfahrt des Tabellenletzten. Und er erklärt, wieso er trotz Job, Familie und zwei Kindern nicht vom Fußball lassen kann.

Heimstetten – Maximilian Riedmüller ist in den vergangenen Monaten nicht zu beneiden gewesen. Denn als Torwart des SV Heimstetten musste der 34-Jährige so oft hinter sich greifen und so viele Niederlagen einstecken wie kein anderer Keeper der Regionalliga.

Herr Riedmüller, Sie haben schon ein paar Jahre im Fußballgeschäft hinter sich. Aber haben Sie so eine Saison wie diese schon mal erlebt?

Nein, so schlecht bin ich zur Winterpause noch nie dagestanden. Gerade mit Heimstetten ging es natürlich schon häufiger gegen den Abstieg. Aber dass wir so wenig Punkte geholt haben, das gab’s bisher noch nicht.

Mit 58 Gegentoren hat der SVH die mit Abstand die schwächste Abwehr der Liga. Wie stecken Sie es als Keeper weg, so oft hinter sich greifen zu müssen?

Die vielen Gegentore sind für mich gar nicht das Problem. Wenn wir jedes Spiel 6:5 gewinnen würden, wäre ich absolut zufrieden. Mir ist der mannschaftliche Erfolg wichtiger als persönlich gut dazustehen und so und so oft zu Null zu spielen. Ohnehin ist es ja so, dass wir in Heimstetten schon in den letzten Jahren keine Mannschaft waren, die ihr Heil in der Defensive gesucht hat…

… was noch freundlich formuliert ist.

Wir sind einfach eine Mannschaft, die ihre Stärken in der Offensive hat. Als Zuschauer weißt du: Gehst du nach Heimstetten, dann siehst du ein Spektakel. Und oft auch viele Tore.

Wobei die Tore diese Saison überwiegend Gegentore waren. Was sind die Gründe für den Misserfolg?

Ich denke, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ein wichtiger Grund war sicher, dass wir nicht immer die Mannschaft aufs Feld schicken konnten, die wir dort gerne gehabt hätten.

Sie sprechen das Verletzungspech an, das vor allem die Defensive des SVH heftig erwischte.

Wenn so viele wichtige Spieler ausfallen, macht es das natürlich schwerer. Und das merkst du auch im Training, weil kein Konkurrenzkampf mehr da ist. Im Grunde hat sich die Mannschaft ja wochenlang von selbst aufgestellt.

Haben Sie mal gezählt, wie viele verschiedene Abwehrformationen diese Saison vor Ihnen gespielt haben?

Nein, aber es müssen ziemlich viele gewesen sein. Wenn man die Abwehrreihe und das defensive Mittelfeld zusammennimmt, dann haben wir in kaum einem Spiel die gleiche Formation aufstellen können. Und das sagt ja schon ziemlich viel aus.

Und woran hat es abseits der Personalnot gehakt?

Wir haben diese Saison wahnsinnig viele individuelle Fehler gemacht. Es war nur selten so, dass die Gegner uns hergespielt und so ihre Tore gemacht hätten. Stattdessen haben wir sie oft zum Toreschießen eingeladen.

Auch bei Ihnen lief es nicht rund. Zwischenzeitlich wurden Sie aus der Startelf verdrängt und mussten auf der Bank sitzen. Wie war diese neue Erfahrung für Sie?

Dass ich persönlich damit nicht zufrieden war, erklärt sich ja von selbst. Unabhängig davon war es aber spannend, unser Spiel einmal von außen zu sehen. Da hat sich vieles bestätigt, was ich schon vermutet hatte – was man aber nicht so sieht, wenn man selbst auf dem Platz steht.

Der Blick auf die Tabelle macht zurzeit wenig Hoffnung. Was stimmt Sie dennoch zuversichtlich, dass es vielleicht noch klappen könnte mit dem Klassenerhalt?

Jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, wie schwierig es wird. Trotzdem sind es noch genug Partien, und wir spielen auch noch gegen fast alle Mannschaften, die unten drin stehen. Speziell in der Rückrunde ist vieles möglich, das haben wir ja letzte Saison gesehen…

Damals überwinterte Heimstetten auf einem Relegationsplatz, ehe man im Frühjahr 19 Punkte aus acht Spielen holte und den direkten Klassenerhalt schaffte.

Unsere Ausgangslage war damals natürlich besser. Aber es hat gezeigt, was in einer Rückserie möglich ist. Für uns geht es jetzt darum, in der Winterpause die Kräfte zu sammeln, und dass sich die Verletzten regenerieren. Und dann werden wir nach einer hoffentlich guten Vorbereitung noch mal angreifen.

Sie sind jetzt 34 und arbeiten als Physiotherapeut, dazu kommt die Familie mit den zwei Kindern. Wie lange bleibt da noch Kraft und Zeit für Fußball auf so hohem Niveau?

Ganz ehrlich, da habe ich keine Ahnung. Ich sage immer: So lange es noch Spaß macht, mache ich weiter. Wobei das viele verschiedene Aspekte betrifft: Wie macht der Körper mit? Wie ist die Mannschaft? Und wie lässt sich der Fußball mit Job und Familie vereinbaren?

Sie waren jahrelang Profi, erst beim FC Bayern, dann bei Holstein Kiel. Woher kommt Ihre Motivation, auch jetzt noch Abend für Abend ins Training zu gehen und Woche für Woche zu den Spielen zu fahren?

Die Motivation kommt vom Sport. Vom Fußball, der mir immer noch super viel Spaß macht. Klar ist der Aufwand groß, und es gibt Schöneres, als am Wochenende vier Stunden nach Aschaffenburg zu fahren und erst nachts wieder heimzukommen. Aber die 90 Minuten auf dem Platz, die machen immer noch so viel Spaß, dass es mir das Ganze wert ist.

Aktuell ist Winterpause. Wie nutzen Sie die trainingsfreien Abende und die spielfreien Wochenenden?

Zum Beispiel für andere Sportarten wie Badminton oder Skifahren. Das fange ich in diesem Winter zusammen mit meinem kleinen Sohn wieder an, nachdem ich 15 Jahre lang gar nicht gefahren bin. Ansonsten genieße ich es, mehr Zeit für die Familie zu haben. Da abends kein Training ist, kann ich beispielsweise die Kinder ins Bett bringen. Das ist ja sonst etwas, um das sich während der Saison fast ausschließlich meine Frau kümmert.

Das Gespräch führte Patrik Stäbler.