So weit muss der SC Spelle-Venhaus fahren

In der Saison 2025/26 treten 16 Mannschaften in der Fußball-Oberliga Niedersachsen an. Der SC Spelle-Venhaus geht unter Trainer Henry Hupe ins Rennen, der Tobias Harink abgelöst hat. Die erste Partie führte die Mannschaft zu Eintracht Braunschweig II – mit einem Auswärtssieg als Auftakt.

Kürzere Wege nach dem Aufstieg von Holthausen Biene

Mit dem Aufstieg des SV Holthausen Biene hat der SCSV die kürzeste Anreise zu einem Auswärtsspiel: 42 Kilometer. Auch die Fahrten zum TuS Bersenbrück und zum SV Meppen II liegen unter 50 Kilometern. Die weiteste Strecke führt mit 280 Kilometern zu Lupo Martini Wolfsburg, nachdem die FSV Schöningen aufgestiegen ist. Insgesamt stehen für den Verein in dieser Spielzeit 4760 Kilometer Fahrt an – deutlich weniger als in der vergangenen Saison mit 6162 Kilometern oder im Regionalliga-Jahr 2023/24 mit 7866 Kilometern.

Fünf Vereine mit neuem Coach

Neben Spelle-Venhaus starten auch der Lüneburger SK Hansa, der SV Meppen II, der FC Verden 04 und der SV Wilhelmshaven mit neuen Trainern in die Spielzeit. Henry Hupe ist mit 27 Jahren der jüngste Coach der Liga, das Durchschnittsalter der 16 Übungsleiter liegt bei 42,5 Jahren. Dienstältester Trainer ist Kristian Arambasic, im Amt seit Januar 2022.