So weit müssen Team und Fans des KFC in dieser Oberliga-Saison reisen

In dieser Spielzeit sind es insgesamt 1438 Kilometer, die die Fans des KFC Uerdingen zu den Auswärtsspielen ihres Herzensvereins zurücklegen müssen, wenn sie alle Partien auf fremdem Platz vor Ort verfolgen möchten – also nicht einmal die Hälfte der Kilometer aus der Vorsaison. Das entspricht in etwa der Fahrt von der Grotenburg bis zum Stadion von Slovan Liberec in Tschechien und wieder zurück. Waren es in der Regionalliga-Saison gleich fünf Fahrten, die pro Strecke mehr als 100 Kilometer aufwiesen, wird diese Marke in der Oberliga-Spielzeit nicht einmal geknackt.

Zehn Kilometer, mehr beträgt die einfache Fahrt zum nächsten Stadion von der Grotenburg aus gesehen in der Oberliga-Saison nicht. Der SC St. Tönis und der TSV Meerbusch teilen sich die kürzeste Anreise für den KFC. In der Vorsaison war die kürzeste Anreise mit 21 Kilometern noch mehr als doppelt so weit für die Uerdinger – und ausgerechnet dieses Duell beim Aufsteiger MSV Duisburg konnte wegen des Rückzugs des KFC nicht mehr ausgetragen werden.

Die weiteste Tour steht dem KFC Uerdingen erst in der Rückrunde ins Haus. Denn der SV Biemenhorst war erst in der vergangenen Woche in der Grotenburg zu Gast. Die 86 Kilometer einfache Fahrt sparen sich die Fans also noch ein bisschen auf. In der vergangenen Saison waren es wie gesagt die 224 Kilometer nach Rödinghausen, die den Kilometerzähler nach oben getrieben haben.