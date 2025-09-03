So weit müssen Team und Fans des KFC in dieser Oberliga-Saison reisen

Ein Abstieg in eine niedrigere Liga ist selten erfreulich. Es liegt in der Natur eines jeden Sportlers, nach dem maximalen Erfolg zu streben. Und der ist nunmal nicht gegeben, wenn das Team am Ende einer Spielzeit eine Liga runter muss. Bei all dem Ärger und dem Frust, den der Gang in die niedrigere Spielklasse mit sich bringt, kann ein Abstieg trotzdem auch eine Chance sein. Und Spieler wie Fans eines Vereins haben die Möglichkeit, aus der Situation auch etwas Positives herauszuziehen.
So ist es in den vergangenen Wochen und Monaten auch den Fans des KFC Uerdingen ergangen. Zumindest, als feststand, dass der Klub nach dem insolvenzbedingten Rückzug aus der Regionalliga West in der neuen Saison auch in der fünftklassigen Oberliga Niederrhein starten darf. Einer der Vorteile an dieser Liga dürfte sicherlich sein, dass die Eintrittskarten etwas günstiger sind als noch in der Regionalliga.
Ein weiterer Vorteil liegt ebenfalls auf der Hand: die Entfernungen. Die sind in der Oberliga Niederrhein zwangsläufig geringer als in der Regionalliga West. Während die viertklassige Regionalliga Teams aus den drei Verbänden Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen beheimatet, sind in der Oberliga Niederrhein, wie der Name schon sagt, nur Mannschaften aus dem Verbandsgebiet des FVN zu finden. Dieses erstreckt sich von Grevenbroich und Solingen im Süden, Wuppertal und Essen im Osten hoch bis zur niederländischen Grenze nach Bocholt und Kleve.
Blickt man auf die Karte, dann sieht man direkt, dass die weiten Fahrten nach Ostwestfalen nun komplett fehlen. 170 Kilometer nach Gütersloh, 181 nach Lotte oder gar 224 bis nach Rödinghausen – eine Strecke wohlgemerkt. Die muss nach dem Spiel ja auch noch wieder in die entgegengesetzte Richtung zurückgelegt werden.
Wie drückt sich das in konkreten Zahlen aus? Ausgehend von der Grotenburg, der Heimstätte des KFC, haben die Uerdinger in der vergangenen Saison mit An- und Abreise insgesamt 3272 Kilometer zurückgelegt, beziehungsweise hätten sie zurücklegen müssen. Denn vier Spieltage vor Ende der Regionalliga-Saison hatte Insolvenzverwalter Thomas Ellrich die Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet. Die Auswärtsspiele bei Fortuna Köln (zwei Mal 60 Kilometer) sowie beim MSV Duisburg (zwei Mal 21 Kilometer) wurden zum Ende der Saison also nicht mehr ausgetragen.
In dieser Spielzeit sind es insgesamt 1438 Kilometer, die die Fans des KFC Uerdingen zu den Auswärtsspielen ihres Herzensvereins zurücklegen müssen, wenn sie alle Partien auf fremdem Platz vor Ort verfolgen möchten – also nicht einmal die Hälfte der Kilometer aus der Vorsaison. Das entspricht in etwa der Fahrt von der Grotenburg bis zum Stadion von Slovan Liberec in Tschechien und wieder zurück. Waren es in der Regionalliga-Saison gleich fünf Fahrten, die pro Strecke mehr als 100 Kilometer aufwiesen, wird diese Marke in der Oberliga-Spielzeit nicht einmal geknackt.
Zehn Kilometer, mehr beträgt die einfache Fahrt zum nächsten Stadion von der Grotenburg aus gesehen in der Oberliga-Saison nicht. Der SC St. Tönis und der TSV Meerbusch teilen sich die kürzeste Anreise für den KFC. In der Vorsaison war die kürzeste Anreise mit 21 Kilometern noch mehr als doppelt so weit für die Uerdinger – und ausgerechnet dieses Duell beim Aufsteiger MSV Duisburg konnte wegen des Rückzugs des KFC nicht mehr ausgetragen werden.
Die weiteste Tour steht dem KFC Uerdingen erst in der Rückrunde ins Haus. Denn der SV Biemenhorst war erst in der vergangenen Woche in der Grotenburg zu Gast. Die 86 Kilometer einfache Fahrt sparen sich die Fans also noch ein bisschen auf. In der vergangenen Saison waren es wie gesagt die 224 Kilometer nach Rödinghausen, die den Kilometerzähler nach oben getrieben haben.
Das Spiel in dem nach der Grotenburg wohl aufregendsten Stadion steigt 38 Kilometer entfernt im altehrwürdigen Uhlenkrug-Stadion bei Schwarz-Weiß Essen. Aber auch diese Fahrt steht erst in der Rückrunde an, am 20. September kommen die Essener zunächst nach Krefeld.