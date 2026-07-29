So weit müssen die Fans des MSV Duisburg in der Saison fahren

Viele MSV-Fans haben sich im vergangenen Jahr auf den Weg gemacht. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Saisonstart in der 3. Liga steht kurz bevor. Höchste Zeit also, sich einmal die Auswärtsfahrten des MSV Duisburg anzuschauen. Durch die Veränderungen in der Liga haben es die Anhänger der Zebras in der anstehenden Spielzeit in Sachen Reisekilometer gut getroffen. Knapp unter 5.000 Kilometer (einfache Strecke, kürzeste Route von Stadion zu Stadion) warten auf die reisefreudigen Meidericher.

Durch Auf- und Abstiege hat sich das Teilnehmerfeld in der 3. Liga deutlich verändert. Allein acht Mannschaften kommen aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Osten ist einzig Hansa Rostock mit von der Partie und auch die ganz weiten Fahrten in den Süden, etwa nach München, fallen in diesem Jahr aus. Für die drei Teams vom Niederrhein, den MSV, Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen ergeben sich daher ganz ähnliche Kilometerzahlen, die die Anhänger ab dem zweiten Augustwochenende vor sich haben.

Die kürzeste Fahrt der Meidericher führt in die Landeshauptstadt. Gerade einmal 22 Kilometer trennen das Wedaustadion und die Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf. Im Straßenbahn-Derby können Fans beider Mannschaften die Strecke bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr zurücklegen. Der Weg an die Essener Hafenstraße ist mit zwei Kilometern mehr nur unwesentlich länger. Auch die Stadien in der Domstadt sind schnell erreicht. Bis zum Sportpark Höhenberg, Heimstätte von Viktoria Köln, sind es 61 Kilometer, das Südstadion, in dem Fortuna Köln beheimatet ist, sind es 67 Kilometer. Mit knapp über 100 Kilometern schlagen die Auswärtsfahrten zu Preußen Münster (104 Kilometer) und Alemannia Aachen (105km) zu Buche. Der letzte NRW-Vertreter, der SC Verl, ist nach 151 Kilometern erreicht. Mit großem Abstand die längsten Distanzen liegen zwischen Duisburg und Rostock, Ingolstadt sowie Regensburg. Hier gilt es jeweils 552, 554 und 556 Kilometer abzuspulen.