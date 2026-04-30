So weit ist die Kaderplanung beim TuS Xanten

Xanten feiert einige Zusagen – Foto: Sven Hanisch

Fünf Spieltage vor dem Ende der Bezirksliga-Saison 2025/26 fehlen dem TuS Xanten noch einige Punkte zum Klassenerhalt. Im Vergleich zur turbulenten ersten Halbserie macht die Mannschaft einen gefestigten Eindruck und kann mit Rückschlägen gut umgehen. „Und die Jungs haben sich fußballerisch weiterentwickelt“, sagt Levin Bardehle aus der sportlichen Leitung. Er geht fest davon aus, dass der TuS in der Bezirksliga bleiben und in der nächsten Saison sich ganz anders präsentieren wird. So laufen die Kadergespräche für die kommende Spielzeit.

Torjäger und Kapitän bleiben in Xanten

„Es sieht sehr gut aus“, sagt Bardehle. Von 16 Spielern aus dem aktuellen Kader habe er die Zusage erhalten, in der Bezirksliga über diesen Sommer hinaus weiter das Xantener Trikot überstreifen zu wollen. So möchte der erfolgreichste Torschütze, David Epp, ebenso bleiben wie Kapitän Gerrit Jenowsky sowie Luca Binas, der Spieler mit den bislang meisten Einsatzminuten in dieser Saison.

Weiter zugesagt haben Benjamin Alic, Mats Wardemann, Norwin Meyer, Jehovany Pedro da Silva, Noah Afonso Malangi, Niklas sowie Lukas Maas, Wito Wojciechowski, Luan Schreiber, Jonas Vengels, Velibor Geroschus, Lukas Wellmanns und der spielende Co-Trainer Marvin Braun. Hinzu kommt Neuzugang Nathnael Scheffler (SV Biemenhorst).