So weit ist der 1. FC Kleve bei der Kaderplanung für die neue Saison

Schorsch Mewes spricht über die Kaderplanung des 1. FCK – Foto: Arno Wirths

Der 1. FC Kleve hat vor seinen beiden Endspielen im Abstiegskampf der Oberliga weiter am Kader für die kommende Saison gebastelt. Der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes hat mittlerweile zwei Torhüter und 13 Feldspieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Die Zusage der Spieler gilt unabhängig von der Klasse, in der es am Bresserberg ab dem Sommer um Punkte gehen wird.

Diwan Duyar beim Lokalrivalen Viktoria Goch im Gespräch

Nachdem sich in der vergangenen Woche entschieden hatte, dass die Stürmer Diwan Duyar, der laut Georg Mewes „eine neue sportliche Herausforderung sucht“ und mit dem Landesligisten Viktoria Goch in Verbindung gebracht wird, und Joel Agbo den Verein verlassen werden, gab es am Samstag drei Zusagen für den Sportlichen Leiter. „Wir sind weiter auf einem guten Weg, für die neue Saison einen guten Kader auf die Beine zu stellen“, sagte Mewes.

Er erhielt am Samstag nach der Rückkehr aus Mainz, wo er für einen DFB-Sponsor im Vorfeld des Länderspiels Deutschland gegen Finnland im Einsatz war, eine Zusage von einem Akteur des aktuellen Kaders. Ilkay Akpinar bleibt jetzt doch erst einmal am Bresserberg. Der Sohn von Trainer Umut Akpinar läuft weiter für die Mannschaft auf, nachdem es einige Zeit ein Thema gewesen war, aus beruflichen Gründen eine Pause einzulegen. Der 20-jährige Linksfuß, aus der eigenen Jugend aufgerückt, kann im Mittelfeld auf allen Positionen eingesetzt werden. Er hat sich in dieser Saison kontinuierlich entwickelt und kann schon mehr als 20 Einsätze in der Oberliga vorweisen.