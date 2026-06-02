So weit ist der 1. FC Kleve bei der Kaderplanung für die neue Saison

Der 1. FC Kleve hat vor seinen beiden Endspielen im Abstiegskampf der Oberliga weiter am Kader für die kommende Saison gebastelt. Der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes hat mittlerweile zwei Torhüter und 13 Feldspieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Die Zusage der Spieler gilt unabhängig von der Klasse, in der es am Bresserberg ab dem Sommer um Punkte gehen wird.
Nachdem sich in der vergangenen Woche entschieden hatte, dass die Stürmer Diwan Duyar, der laut Georg Mewes „eine neue sportliche Herausforderung sucht“ und mit dem Landesligisten Viktoria Goch in Verbindung gebracht wird, und Joel Agbo den Verein verlassen werden, gab es am Samstag drei Zusagen für den Sportlichen Leiter. „Wir sind weiter auf einem guten Weg, für die neue Saison einen guten Kader auf die Beine zu stellen“, sagte Mewes.
Er erhielt am Samstag nach der Rückkehr aus Mainz, wo er für einen DFB-Sponsor im Vorfeld des Länderspiels Deutschland gegen Finnland im Einsatz war, eine Zusage von einem Akteur des aktuellen Kaders. Ilkay Akpinar bleibt jetzt doch erst einmal am Bresserberg. Der Sohn von Trainer Umut Akpinar läuft weiter für die Mannschaft auf, nachdem es einige Zeit ein Thema gewesen war, aus beruflichen Gründen eine Pause einzulegen. Der 20-jährige Linksfuß, aus der eigenen Jugend aufgerückt, kann im Mittelfeld auf allen Positionen eingesetzt werden. Er hat sich in dieser Saison kontinuierlich entwickelt und kann schon mehr als 20 Einsätze in der Oberliga vorweisen.
Zudem stehen zwei weitere externe Neuzugänge fest. Einer kommt aus der Nachbarschaft. Fabian Berntsen, Kapitän des Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau, wechselt zum 1. FC Kleve. „Wir sind froh, dass er uns die Zusage gegeben hat. Denn er kann in der Abwehr und im Mittelfeld eingesetzt werden. Und wir haben damit einen weiteren Klever im Kader, da Berntsen in Kellen wohnt“, sagt Mewes. Der 28-jährige Berntsen war in der Jugend unter anderem für RW Oberhausen und den 1. FC Kleve aktiv. Nach seinen ersten Seniorenjahren beim SV Vrasselt wechselte er zur SGE Bedburg-Hau, bei der er auch in der Landesliga unter Trainer Sebastian Kaul eine feste Größe war.
Zudem hat der 1. FC Kleve ein weiteres Talent verpflichtet. Calvin Busch wechselt vom FSV Duisburg, für den er in dieser Saison in der A-Junioren-Niederrheinliga im Einsatz war, zum Bresserberg. Der 18-jährige Abwehrspieler war früher für Rot-Weiß Oberhausen in der U-17-Bundesliga und den KFC Uerdingen am Ball. „Ich habe Calvin Busch in zwei Partien gesehen. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen und passt prima in unser Konzept, auch auf Spieler aus der Jugend zu setzen. Ich bin davon überzeugt, dass er den Sprung schaffen kann“, sagt Mewes.
Der Sportliche Leiter hofft, in den nächsten Tagen weitere Personalien klären zu können. Mit vier Akteuren des aktuellen Kaders müssen noch abschließende Gespräche geführt werden: Luca Thuyl, Dominik Burghard, Juliano Ismanovski und Dario Gerling. Außerdem steht noch die Entscheidung aus, ob Elias Reffeling bleibt. Der Stürmer hat seine Zusage zwar gegeben. Doch ob er weiter das Trikot des 1. FC Kleve tragen kann, hängt davon ab, wo er in Zukunft studieren wird. „Wir wollen noch wenigstens fünf Feldspieler für die kommende Saison verpflichten. Dann steht der Kader“, sagt Mewes.