So weit ist der 1. FC Kleve bei der Kaderplanung für die neue Saison Der Sportliche Leiter des 1. FC Kleve Georg „Schorsch“ Mewes musste sein Handy am Dienstag zweimal aufladen, weil er zahlreiche Gespräche mit Spielern des aktuellen Kaders und möglichen Neuzugängen geführt hat. Dabei gibt es positive Nachrichten für ihn. Ein Überblick. von Joachim Schwenk · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Georg Mewes arbeitet intensiv an der Kaderplanung – Foto: Arno Wirths

Georg „Schorsch“ Mewes war zu Beginn der Woche in Sachen Fußball in Nürnberg unterwegs. Der Sportliche Leiter des Oberligisten 1. FC Kleve war beim 5:1-Sieg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich für den DFB-Sponsor Ergo im Einsatz. Das hielt den 77-Jährigen indes nicht davon ab, weiter am Klever Personalpuzzle für die kommende Saison zu feilen.

„Ich habe am Dienstag einige Stunden telefoniert. Ich musste das Handy deshalb sogar zweimal aufladen“, sagt Georg Mewes. Der Sportliche Leiter ist nach diesen Gesprächen optimistisch. „Ich bin zufrieden, wie sich alles entwickelt, und bin davon überzeugt, dass wir in der kommenden Saison eine gute Mannschaft haben werden – egal, in welcher Klasse wir spielen“, so Mewes. Ein langes und gutes Gespräch mit Luca Thuyl Er hat unter anderem lange mit Luca Thuyl telefoniert, der nach einem Auslandssemester in der Winterpause zurückgekehrt ist und dort im offensiven Mittelfeld wieder eine wichtige Rolle einnimmt. „Das Gespräch ist sehr positiv verlaufen. Ich bin zuversichtlich, dass Luca Thuyl bleibt. Er ist noch auf der Suche nach einem Praktikumsplatz als Sportpsychologe bei einem Profiklub im Fußball. Dabei wollen wir ihm helfen“, so Mewes.

Dem Sportlichen Leiter hat nach dem 1:0-Heimsieg gegen den VfL Jüchen-Garzweiler, nach dem die Hoffnung beim 1. FC Kleve weiterlebt, den Abstieg erneut vermeiden zu können, zudem ein weiterer Stammspieler signalisiert, dass er bleiben möchte. „Die Verhandlungen mit diesem Akteur, der mich gebeten hat, seinen Namen noch nicht zu nennen, sind auf einem sehr guten Weg“, sagt Mewes, der mit fast allen Spielern des aktuellen Kaders mittlerweile über ihre sportliche Zukunft gesprochen hat. Ein weiterer Spieler rückt aus der eigenen Jugend auf Außerdem hat er parallel einen weiteren Youngster an den Klub gebunden. Nach Emil Oerding, der mittlerweile schon sechs Einsätze im Oberliga-Team hatte, wird ein weiterer Spieler aus der A-Jugend in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken. Matteo Cagnazzo, der bislang in 13 Spielen in der Grenzlandliga 13 Treffer für den 1. FC Kleve erzielte, hat zugesagt. „Wir gehen damit den Weg konsequent weiter, auch auf den eigenen Nachwuchs zu setzen“, so Mewes.