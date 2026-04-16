So weit ist der 1. FC Kleve bei der Kaderplanung für die neue Saison

Georg „Schorsch“ Mewes war zu Beginn der Woche in Sachen Fußball in Nürnberg unterwegs. Der Sportliche Leiter des Oberligisten 1. FC Kleve war beim 5:1-Sieg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich für den DFB-Sponsor Ergo im Einsatz. Das hielt den 77-Jährigen indes nicht davon ab, weiter am Klever Personalpuzzle für die kommende Saison zu feilen.
„Ich habe am Dienstag einige Stunden telefoniert. Ich musste das Handy deshalb sogar zweimal aufladen“, sagt Georg Mewes. Der Sportliche Leiter ist nach diesen Gesprächen optimistisch. „Ich bin zufrieden, wie sich alles entwickelt, und bin davon überzeugt, dass wir in der kommenden Saison eine gute Mannschaft haben werden – egal, in welcher Klasse wir spielen“, so Mewes.
Er hat unter anderem lange mit Luca Thuyl telefoniert, der nach einem Auslandssemester in der Winterpause zurückgekehrt ist und dort im offensiven Mittelfeld wieder eine wichtige Rolle einnimmt. „Das Gespräch ist sehr positiv verlaufen. Ich bin zuversichtlich, dass Luca Thuyl bleibt. Er ist noch auf der Suche nach einem Praktikumsplatz als Sportpsychologe bei einem Profiklub im Fußball. Dabei wollen wir ihm helfen“, so Mewes.
Dem Sportlichen Leiter hat nach dem 1:0-Heimsieg gegen den VfL Jüchen-Garzweiler, nach dem die Hoffnung beim 1. FC Kleve weiterlebt, den Abstieg erneut vermeiden zu können, zudem ein weiterer Stammspieler signalisiert, dass er bleiben möchte. „Die Verhandlungen mit diesem Akteur, der mich gebeten hat, seinen Namen noch nicht zu nennen, sind auf einem sehr guten Weg“, sagt Mewes, der mit fast allen Spielern des aktuellen Kaders mittlerweile über ihre sportliche Zukunft gesprochen hat.
Außerdem hat er parallel einen weiteren Youngster an den Klub gebunden. Nach Emil Oerding, der mittlerweile schon sechs Einsätze im Oberliga-Team hatte, wird ein weiterer Spieler aus der A-Jugend in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken. Matteo Cagnazzo, der bislang in 13 Spielen in der Grenzlandliga 13 Treffer für den 1. FC Kleve erzielte, hat zugesagt. „Wir gehen damit den Weg konsequent weiter, auch auf den eigenen Nachwuchs zu setzen“, so Mewes.
Das ist der Stand der Dinge beim Personal: Vom aktuellen Kader haben Ahmet Taner, Henning Divis (beide Torhüter), Philipp Divis, Elidon Bilali, Timo Sanders (alle Abwehr), Niklas Klein-Wiele, Emil Oerding (beide Mittelfeld) und Ole Kook (Sturm) ihre verbindliche Zusage gegeben. Dazu kommen Sam Jansen (A-Junioren 1. FC Bocholt) und Matteo Cagnazzo. Zehn Akteure sind also fix. „Ein gutes Gerüst steht damit. Das ist wichtig“, sagt Trainer Umut Akpinar.
Neben Luca Thuyl haben weitere Spieler klare Zeichen gesendet, dass sie bleiben möchten. Dazu gehören Mittelfeldakteur Ilkay Akpinar und Stürmer Elias Reffeling, im Sommer aus der eigenen Jugend aufgerückt. Das Problem bei den Eigengewächsen: Sie wissen noch nicht, wie und wo es bei ihnen in Sachen Studium (Reffeling) und Beruf (Akpinar) weitergeht.
Als definitive Abgänge stehen vier Spieler fest. Kapitän Fabio Forster wechselt zum 1. FC Lintfort, weil er mehr Zeit für seine Frau Verena und Tochter Lilly haben möchte. Memlan Darwish geht zum Ligarivalen SC St. Tönis. Henry Heynen zieht es zum Landesligisten Viktoria Goch, bei dem auch Felix Beeker als Neuzugang im Gespräch ist. Lennis Bonnet läuft künftig für den Bezirksligisten SV Rindern auf.
Der Sportliche Leiter ist mit dem Stand der Dinge zufrieden. „Wir waren im letzten Jahr zu dieser Zeitpunkt zwar weiter. Doch da war die sportliche Lage auch nicht so prekär. Es ist halt leichter, Spieler für die Oberliga als für die Landesliga zu verpflichten“, sagt er.
Georg Mewes will jetzt die Verhandlungen mit externen Verstärkungen intensivieren. „Wir suchen noch Spieler für fast alle Mannschaftsteile. Nur auf der Torhüter-Position sind die Plätze im Kader vergeben“, sagt er. Mewes geht die Gespräche gelassen an. „Ich mache mir jetzt keinen Kopf mehr. Ich bin froh, wie weit wir beim Personal schon sind. Und die restlichen Baustellen kriegen wir auch noch hin.“