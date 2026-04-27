„So was muss man aufarbeiten“: TSV Peiting verliert gegen den SV Münsing-Ammerland deutlich

Letztlich chancenlos: Der TSV Peiting (in Rot, Maximilian Heiß) verlor gegen das gastgebende Team des SV Münsing (hier Stefan Mannweiler) deutlich. – Foto: Hans Lippert

Über diesen Auftritt wird noch zu reden sein. „So was muss man aufarbeiten“, sagt Thomas Fischer. Ein Spiel wie dieses hat er selbst in der harten Bezirksliga-Saison voriges Jahr nicht erlebt. Logisch, da verloren sie einmal gegen Aubing 1:6, aber die Münchner waren zu dem Zeitpunkt bereits ein Landesliga-Team in spe und dominierten die Klasse. In Münsing am Samstag verhielt sich das anders. Beim 0:5 erkannte Fischer seine Peitinger Fußballer nicht wieder. Sie sind seit jeher bekannt für ihre Disziplin beim Verteidigen. Egal wie schlecht die Tagesform – für gewöhnlich entgleitet ihnen eine Partie nicht.

Probleme mit der Abstimmung beim TSV Peiting

Doch bei der Auswärtsklatsche ging wirklich alles schief. Torwart Julian Floritz fing nicht einen Ball. „Total untypisch, auf den ist immer Verlass.“ Seine Vorderleute stellten sich nicht besser an, hatten immer wieder Probleme bei der Abstimmung. „Einfach ein gebrauchter Tag“, sagte Fischer und wollte das 0:5 deshalb auch nicht überbewerten. Gewiss war auch die Ausgangslage nicht blendend. Die ganze Woche schon hatten Ausfälle – sei’s durch die Belastung der vergangenen Wochen oder durch Krankheitsfälle – geprägt. Auf dem Platz standen daher einige nicht ganz so fitte Spieler. Trotzdem starteten die Peitinger ordentlich in die Partie. Nichts deutete auf das spätere Ergebnis hin.