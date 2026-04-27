„So was muss man aufarbeiten“: TSV Peiting verliert gegen den SV Münsing-Ammerland deutlich

Trainer Thomas Fischer erlebte mit dem TSV Peiting einen gebrauchten Tag. Seine Mannschaft verlor die Kontrolle und unterlag Münsing mit 0:5.
Über diesen Auftritt wird noch zu reden sein. „So was muss man aufarbeiten“, sagt Thomas Fischer. Ein Spiel wie dieses hat er selbst in der harten Bezirksliga-Saison voriges Jahr nicht erlebt. Logisch, da verloren sie einmal gegen Aubing 1:6, aber die Münchner waren zu dem Zeitpunkt bereits ein Landesliga-Team in spe und dominierten die Klasse. In Münsing am Samstag verhielt sich das anders. Beim 0:5 erkannte Fischer seine Peitinger Fußballer nicht wieder. Sie sind seit jeher bekannt für ihre Disziplin beim Verteidigen. Egal wie schlecht die Tagesform – für gewöhnlich entgleitet ihnen eine Partie nicht.
Doch bei der Auswärtsklatsche ging wirklich alles schief. Torwart Julian Floritz fing nicht einen Ball. „Total untypisch, auf den ist immer Verlass.“ Seine Vorderleute stellten sich nicht besser an, hatten immer wieder Probleme bei der Abstimmung. „Einfach ein gebrauchter Tag“, sagte Fischer und wollte das 0:5 deshalb auch nicht überbewerten. Gewiss war auch die Ausgangslage nicht blendend. Die ganze Woche schon hatten Ausfälle – sei’s durch die Belastung der vergangenen Wochen oder durch Krankheitsfälle – geprägt. Auf dem Platz standen daher einige nicht ganz so fitte Spieler. Trotzdem starteten die Peitinger ordentlich in die Partie. Nichts deutete auf das spätere Ergebnis hin.
Mit dem ersten Gegentreffer verlor der TSV die Kontrolle. Doppelt ärgerlich: Mittlerweile achten auch in der Kreisliga Linienrichter auf Abseits, doch beim 0:1 blieb die Fahne unten. Obwohl selbst Münsinger Zuschauer Trainer Fischer bestätigten, dass der Treffer mit ziemlicher Sicherheit aus illegaler Position heraus fiel. „Danach war ein Bruch drin, wir haben der Situation zu lange hinterhergetrauert“, erkannte Thomas Fischer. Auch beim zweiten Tor gab’s Gesprächsbedarf – diesmal internen. Über die diversen Varianten bei Standards hatte der Trainer seine Kicker im Vorfeld aufgeklärt. Daran erinnerte sich aber beim Eckball in Minute 45 keiner mehr. Die Münsinger führten den Eckball kurz aus, überraschten damit – ganz ähnlich zum Hinspiel (0:1) – den Abwehrverbund. Womöglich lag’s an der Zeitstrafe gegen Tobias Freiberger (38.), die Peiting weiter in den Sumpf hineinzog.
Die Ansage zur Pause war klar: Mutig aufspielen und alles ausprobieren. „Wir haben ja nichts mehr zu verlieren“, gab Thomas Fischer seinen Mannen weiter. Doch all die schönen Vorsätze verpufften wenige Momente später, als ein individueller Patzer (ein vertändelter Ball) direkt mit dem nächsten Gegentor bestraft wurde. Ab dem Zeitpunkt hisste Fischer die weiße Flagge, nahm seine angeschlagenen Leute vom Feld. Peiting probierte zu pressen, Münsing konterte mit langen Bällen – und kam so zu zwei weiteren Toren. Fischer blieb hoch beeindruckt zurück ob der Münsinger Effektivität. „So was hatte ich mit meiner Mannschaft noch nie, dass man sich jedes Ding fängt.“