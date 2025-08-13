So war der Kreistag der Wetzlarer Fußball-Schiedsrichter Teaser KREIS WETZLAR: +++ Es ist entschieden: Timo Weber soll die Geschicke im Schiedsrichterkreis im Fußballkreis Wetzlar leiten. Was es von der Versammlung im Sportheim des FC Werdorf zu wissen gibt +++

Aßlar-Werdorf . Als die Sitzung im Sportheim des FC Werdorf noch nicht begonnen hatte, gab es die Gelegenheit für die Schiedsrichter noch ein Weilchen untereinander zu plaudern. Dabei tauchten immer wieder folgende Fragen auf: Kommt er? Taucht er auf? Gemeint war, na klar, Moritz Mohr. Auch knapp sieben Wochen nach der Amtsenthebung durch den Hessischen Fußball-Verband (HFV) war der (ehemalige) Schiedsrichterobmann des Fußballkreises Wetzlar in aller Munde. Zumal der außerordentliche Kreisschiedsrichtertag nur deswegen stattfand, weil der Kreisschiedsrichterausschuss nach der Entlassung von Moritz Mohr und den Rücktritten von Kezia Gross-Rheinhard (Öffentlichkeitsarbeit) und Michael Dutschmann (Stellvertreter) nicht mehr handlungsfähig war.